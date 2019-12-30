太紅？紐國人發起「#TurnArdern」運動：讓總理的臉被消失

紐西蘭總理阿爾登在國內享有超高知名度，廣受媒體矚目。路透 分享 facebook

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在國內享有超高知名度，一舉一動廣受媒體矚目，但也引發部分民眾反感，有人在推特上發起「把阿爾登翻過去」（#TurnArdern）的運動，將書店或超市內封面為阿爾登的書籍和雜誌反過來放，讓阿爾登的臉「被消失」。

英國衛報報導，「#TurnArdern」運動由一名66歲基督城的砌磚工人威爾森（Colin Wilson）發起。他表示，這是和平的抗議，現在有數百人響應，還把在雜貨店和書店翻書的過程拍成影片，並上傳社群媒體。

威爾森接受紐西蘭先驅報訪問時說，「民眾厭倦了所有娛樂文章，民眾想要的是一位總理，而不是時尚模特兒」，「我們很多人覺得她花很多時間拍照，而非管理好國家」。

威爾森說，最終目標是拖累報導阿爾登的雜誌銷量，讓她有更多時間去解決像是兒童貧困和住房危機等問題。

阿爾登持續引起國際社會的廣大關注，自2017年10月當選總理以來，就開始登上英國和美國Vogue、澳洲婦女周刊及數十家國內外雜誌的封面人物，更不用說她在螢光幕前的高曝光率。

替阿爾登撰寫新傳記的作者蜜雪兒．達芙（Michelle Duff）在紐西蘭流行文化網站「The Spinoff」說，這個運動顯然是性別歧視，也是要讓「女人沉默」的新嘗試。

達芙說，「事實上，這就是一群男人被一位強大女人的形象給威脅，以至於他們甚至無法接受看見她的臉，這（對他們來說）的確不那麼有趣」。

對此，也有不少支持阿爾登的民眾發起「翻回阿爾登」運動（#ReturnArdern），有人拍攝把阿爾登相關書籍或雜誌翻回正面的影片並上傳推特。紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）也發推文說，「#TurnArdern」運動適得其反，才會讓#ReturnArdern運動誕生。