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美軍與伊朗代理人開打！ 空襲伊拉克和敘利亞民兵據點

2019-12-30 12:40聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

伊拉克基爾庫克（Kirkuk）附近一處軍事基地27日遭遇火箭攻擊，造成一名美國民間承包商喪生、四名美軍受傷後，美軍空襲「真主黨旅」民兵在伊拉克和敘利亞境內的五處據點。

美國國防部發言人霍夫曼在聲明中表示，「因真主黨旅（Kataib Hezbollah）不斷對美軍發動攻擊，美軍才發動空襲」。他說，「美國行動將會降低真主黨旅未來對聯軍部隊進行攻擊的能力」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部長艾思博28日向美國總統川普簡報這次行動，經川普同意後動手。

華盛頓郵報報導，空襲行動突顯美國介入伊拉克和敘利亞局勢的不可預測，且增加與真主黨旅衝突的可能性。美國防部稱真主黨旅與伊朗特種部隊聖城軍（Quds Force）有關聯，美國官員稱聖城軍提供第三代理方武器和其他支持以幫助伊朗擴張勢力。

美國被迫報復伊朗在伊拉克和敘利亞的代理人，美伊緊張關係持續升高。

霍夫曼表示，「伊朗和真主黨旅代理部隊必須停止攻擊美軍及其聯盟部隊，並且尊重伊拉克的主權，以避免美軍採取額外的防禦性措施」。

美國國防部表示，美軍空襲真主黨旅在伊拉克三處、敘利亞兩處據點，包括武器儲藏設施，還有真主黨旅用來計畫攻擊聯軍的指揮基地。真主黨旅發言人哈森表示，美軍空襲造成19名民兵喪命、35人受傷。

美國國防部官員過去幾周來擔憂伊朗支持的組織恐在伊拉克攻擊美軍。

伊拉克政府軍將領哈德辛表示，他擔心美國及什葉派領導的「人民動員」民兵組織間的緊張情勢，美國官員聲稱該組織收到伊朗支持。真主黨旅隸屬於「人民動員」民兵組織。

他說，美軍近期在伊拉克基地被攻擊並非伊斯蘭國（IS）所為，「這是伊朗代理人做的，伊朗想要在我們的領土上開戰」。

艾思博本月稍早表示，「我懷疑伊朗是這些攻擊的幕後指使，就像他們是該地區許多惡毒行為的指使。不過這很難確定。因此，我們需要他們的幫忙，讓安全狀況穩定並獲得掌控，但我們仍保留自我防禦的權利」。

目前約有5000名美軍仍在伊拉克，應伊拉克政府邀請訓練並給伊拉克軍隊建議以對抗伊斯蘭國。美國總統川普表示他想要結束在中東的長期紛爭，不過，他在今年部屬數千名額外的軍人在中東以對付伊朗。

美國國防部長艾思博（中）29日在佛州海湖莊園向記者說明美軍空襲伊拉克和敘利亞境內...
美國國防部長艾思博（中）29日在佛州海湖莊園向記者說明美軍空襲伊拉克和敘利亞境內的「真主黨旅」據點行動。圖左為美國國務卿龐培歐，圖右為陸軍上將麥利。路透
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伊拉克美軍伊朗

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