中俄再推取消制裁 美憂朝鮮恢復核試驗

(德國之聲中文網) 聯合國安理會成員定於周一(12月30日)舉行非正式會議，就俄羅斯和中國解除對朝鮮的一系列制裁的提議進行第二輪談判。有外交官稱，提議的支持度很低。

俄羅斯和中國表示，他們希望取消某些制裁措施打破僵局，並鼓勵華盛頓和平壤之間進行對話。但是美國、法國和英國表示，現在不是考慮解除制裁的時候。安理會決議需要美、中、俄、法、英九票贊成，零票否決。

朝鮮中央通訊社周一報導，朝鮮領導人金正恩在執政黨會議上呼籲采取「積極和攻擊性措施」。目的是在他所設定的美朝無核化談判年底期限前確保國家安全。

金正恩還討論了國家管理和經濟問題。朝鮮經濟因為核武計劃受到國際制裁的打擊。他提出了「緊急扭轉國民經濟主要工業部門嚴重形勢的任務」。朝鮮敦促華盛頓恢復談判，並警告說，如果美國不做，朝鮮可能會選擇一條「新道路」。

美國軍方指揮官表示，此舉可能包括對朝鮮自2017年起暫停的遠程導彈與核彈頭測試。白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周日表示，如果北韓試射遠程或核導彈，華盛頓將「極為失望」。他說，美國已經打開了與朝鮮的溝通管道，希望金正恩繼續履行美朝首腦會議上的無核化承諾。

俄羅斯和中國本月初在聯合國安理會提出決議草案，取消部份對朝鮮制裁措施，以恢復美朝間的無核化談判。草案主要針對的是2016年和2017年開始的相關制裁。這些制裁讓朝鮮產業一年損失數億美元。制裁目的是希望切斷對平壤核彈和導彈計劃的資金支持。

根據路透社看到的草案內容，中國和俄羅斯提議取消對朝鮮出口雕像、海鮮和紡織品的禁令，並放寬對基礎設施項目和朝鮮人在海外工作的限制。

夏立民/楊威廉 (路透社)

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