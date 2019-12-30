金正恩連兩日主持五中全會 強調採取「進攻措施」

北韓領導人金正恩連續兩日召開五中全會。路透 分享 facebook

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩29日主持勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）的第二天會議，會上討論「進攻性措施」，確保國家主權和安全。

北韓朝中社指出，金正恩強調需要採取積極和進攻性措施，以充分確保國家主權和安全，他指示外交領域、軍需工業和武裝部隊的的職責，但未詳細說明何謂進攻性措施。

報導稱，會議將持續進行，韓聯社推測此次會議可能為期三天。金正恩即將在元旦發表談話，預計他將宣布有關無核化和外交政策的重大轉變。

對北韓來說，召開為期超過一天的黨中央會議極為罕見。全體會議是共產主義國家的最高決策單位之一，儘管金正恩擁有絕對權力。

此次會議正值北韓給美國設定至今年底截止的對話期限將近之際，美方尚未做出任何讓步，越來越多人猜測，北韓可能宣布終止與美國的去核化談判，並恢復試射洲際彈道飛彈或進行核試爆。

北韓去年在黨中央全體會議時宣布，暫停試射洲際彈道飛彈和核武器。高度象徵性的舉動促成兩個月後金正恩與美國總統川普的首次峰會。

金正恩和川普去年6月在新加坡舉行首次會議，同意致力於實現朝鮮半島完全無核化，換取華府的安全保證和兩國間的新關係。

但自從今年2月在河內舉行的「川金二會」談判破裂以來，無核化談判一直處於停滯狀態，原因在雙方就北韓應該去核化到什麼程度，才能獲得美國放寬經濟制裁，仍存有廣泛分歧。

金正恩在會議中還詳細地提及，必須採取實際措施以進一步加強國家經濟，並提高國民生活素質。

他並呼籲要加緊改善科學、教育和公共衛生領域，顯然將重點放在國內問題。韓聯社報導，有專家指出，這似乎與北韓推動自力更生的經濟政策相一致。

北韓稍早表示，金正恩28日主持第一天會議，該會議是為了「克服多方面的嚴峻考驗和困難，並以新的透明且反帝國主義的獨立立場，和堅定意願進一步推動革命發展」。