別再說「Holland」了 荷蘭明年起正名「Netherlands」

荷蘭政府26日正式宣布，與商界領袖、觀光代表達成協議，將自明年1月起「正名」，統一不再使用暱稱「Holland」（荷蘭），改用正式國名「Netherlands」（尼德蘭），相關更名計畫將花費20萬歐元（約22.3萬美元），這個變更是荷蘭重塑國家形象計畫的一部分。

荷蘭政府宣布，將在明年1月開始強制施行正式國名，公司、使館、政府部門和大學只能使用其合法頭銜來指稱該國，並已經決議將在歐洲歌唱大賽、2020東京奧運上使用官方名字為「Netherlands」。

「Holland」這個暱稱原指荷蘭西部兩個省「北荷蘭」與「南荷蘭」，17世紀時，兩地構成荷蘭共和國的主要國土，直到19世紀，「the Netherlands」（意指低地）成為荷蘭的正式國名，雖然荷蘭共有12個省，但外界仍會使用「Holland」。外交部一名匿名發言人表示，「僅在國外宣傳荷蘭的一小部分『Holland』（荷蘭省），這有點奇怪。」

荷蘭當局表示，整個國家需要更統一、更協調的國家品牌，「Netherlands是我們國家的官方名稱，也是我們比較想要使用的名字。」