花數千萬添置突擊步槍 澳洲警方執勤從沒用過

紐西蘭媒體Stuff報導，澳洲新南威爾斯省警方花了超過200萬澳元（約台幣4200萬元）購置軍用槍械，但在警方行動和追捕罪犯時，從來沒有發射過。

2017年6月，新南威爾斯警察總長富勒（Mick Fuller）宣布數百萬元的柯爾特型M4卡賓槍採購計畫，主要是擔心新年期間遭遇恐怖攻擊，要分發給負責巡邏的100名左右公共秩序和防暴小組警員。

澳洲邦德大學犯罪學副教授高茲沃斯（Terry Goldsworthy）質疑警方為什麼需要軍用槍械，並補充說，他的研究報告發現，警方火力不足的案例「非常少見」。他說：「辯論時常用理由是我們必須搶先一步，但要搶在什麼前面？」

根據高茲沃斯，未經合宜的威脅評估，並證明警方火力不夠，就混合採用警用和軍用硬體裝備會「造成問題」，也沒有正當理由。

維多利亞省警察局長艾希頓（Gragan Ashton）本月稍早宣布，計畫訓練逾700名警員射擊突擊步槍，儘管外界對最前線警員使用這些槍械感到不安。

維多利亞警方300支軍用型槍支的花費大約是2500萬澳元（約台幣5.25億元）。

艾希頓否決執行一般勤務的警察使用上述槍械，認為「這些武器的外型和感受會造成維持治安時的對抗風格」。

高茲沃斯表示：「軍人不適合維持治安。當你介入要解決打架事件，沒道理一手拿著機槍，一手握手榴彈。」

目前澳洲警察必須接受為期10天的訓練，以及一年兩次的再鑑定評估，才能使用M4卡賓槍，這是美軍越戰時用的M16的輕短版。

警方未表明，配發多少支這種射速快的步槍，以及是否要讓每個警員都加配。