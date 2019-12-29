山火在燒 煙火還是要放！雪梨宣布跨年煙火照常施放

包括雪梨附近，澳洲許多地區遭山林大火肆虐，雖然超過26萬人連署呼籲取消跨年煙火，雪梨市議會今天早上在記者會宣布，全球知名的雪梨跨年煙火仍然照常施放。

雪梨市議會在新聞稿中表示，「我們無法取消」。澳洲總理莫里森、新南威爾斯省長也支持這項決定，但新南威爾斯鄉區消防局持保留態度。

澳洲新聞網報導，除夕夜預計會有極高火勢風險，氣溫預報市中心將有攝氏35度高溫、西部郊區甚至出現攝氏45度高溫。強勁北風預期除夕當天晚上會轉成南風。

儘管澳洲已全面禁止明火，雪梨天際除夕夜將再度點亮。

雪梨新年煙火秀主辦單位主管譚雅．高德伯格（Tanya Goldberg）表示，「在這個時間點，煙火將照原計畫施放。明火禁令例外是可以被允許的」。

不過，新南威爾斯鄉區消防局仍可能在最後關頭喊卡。消防局長費西文斯（Shane Fitzsimmons）表示，如果風險太高，不會允許煙火施放。媒體報導，屆時將加派1100名消防隊員待命。

澳洲民眾六周前發動網路連署，要求取消雪梨煙火，目前已有超過26萬1000人響應。

但總理莫里森表示，「每年新年夜，全世界都在觀看著雪梨，每一年。他們看我們的活力、熱情和我們的成功。因此在面臨這樣的挑戰中並且考慮到安全的狀況下，我想沒有更好的時機向世界表達我們作為一個國家是多麼樂觀和積極」。

雪梨煙火秀總指導佛蒂（Fortunato Foti）表示，如果天氣狀況太險惡，將會減少煙火施放。「風是影響我們什麼該做、什麼不該做的重要因素，我們能夠減少不同種類的煙火，所以，如果需要，我們會透過這種方式減少施放」。