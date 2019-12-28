親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

巴黎漲幅7%居首！2020全球豪宅市場一次看

2019-12-28 22:03經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

萊坊看好邁阿密豪宅價格明年有望上揚5%。圖／路透社
萊坊看好邁阿密豪宅價格明年有望上揚5%。圖／路透社
分享

全球豪宅買家今年因為經濟不確定性很高，蟄伏未出。展望2020年，將不必驚訝富豪們在相對經濟穩定的區域開始花錢買房，因為這些地區的房價陸續跌進「划算」價格帶。不動產諮詢業者萊坊（Knight Frank）分析，有些城市房價甚至可望開始回升，其中巴黎最被看好，其次為邁阿密和柏林。

根據萊坊對明年全球豪宅市場的預測，巴黎漲幅可有7%居首，它與邁阿密、柏林都因為豪宅供應短缺且價格現在已經相對負擔得起。萊坊在倫敦的合夥人艾弗瑞艾倫說：「多數市場房價看升，但跟以前比幅度會小一些。」

萊坊對幾個焦點城市明年的豪宅市場評估如下：

邁阿密

這座城市所在的佛羅里達州沒有個人所得稅，將吸引高稅負的紐約或新澤西州富人前去買房，高檔房產價格明年將可上揚5%。

倫敦

倫敦中央區房價到今年11月為止的一年間下跌了3%，在保守黨國會選舉大勝脫歐前景更加明朗後，明年將止跌回穩，且可能有1%的上漲空間。

香港

今年政治動盪傷害豪宅市場，但明年仍不至崩盤，估計下跌2%。

紐約

紐約房市今年價格下滑，第3季年減4.4%，明年跌勢料將繼續，跌幅估可減緩為3%。主要是供給過剩且需求降低，加上明年有總統大選的政治不確定因素。

溫哥華

針對外國與中國大陸買家炒房的課稅措施2016年上路以來，外國買家退出，溫哥華房市持續降溫。明年估計豪宅價格還會再跌5%。

紐約邁阿密倫敦香港溫哥華

延伸閱讀

民眾排隊兩個月買房！豪宅水泥「一摳就掉」

戴著豪宅去祝壽 嘻哈天王Jay-Z手上百...

業界悲觀 香港明年樓價看跌2成

四城市中最多／倫敦每滴雨都有塑膠微粒

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

註冊100多項商標 薩塞克斯公爵夫人梅根想辦報紙？

2019-12-28 21:44

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工

2019-12-28 22:08

塔利班襲擊軍事基地 阿富汗官兵10死

2019-12-28 22:06

IS公布影片 在奈國斬首11基督徒

2019-12-28 13:21

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

2019-12-28 11:18

每個城市的空氣都有塑膠微粒 可能來自衣服、包裝

2019-12-28 11:04

伊拉克軍事基地遇襲 美國民間承包商身亡

2019-12-28 10:34

印度加緊控制穆斯林 反對新法者沒收房產

2019-12-27 23:29

曾參與救援足球少年 泰海豹部隊成員血液感染病逝

2019-12-27 23:27

內唐亞胡保黨魁 放眼以國大選

2019-12-27 23:15

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

2019-12-27 23:12

日本流行服飾大亨慨捐5億幫助家鄉 市長以為眼花

2019-12-27 22:46

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

2019-12-27 22:13
看更多

熱門文章

印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

2019-12-28 09:44

曾參與救援足球少年 泰海豹部隊成員血液感染病逝

2019-12-27 23:27

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

2019-12-28 11:18

英語拼字比賽獎項快被亞洲人占領…但他們是來算數學的

2019-12-28 09:00

2020八大預測 不知不可

2019-12-28 02:13

當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光了

2019-12-28 12:27

絕美顏值網友都暈了！地方媽媽真實身分為「美女看護師」

2019-12-28 11:32

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

學者：陸經濟可能很快超美 但其他領域大幅落後

2019-12-28 00:33

中國男子擅闖美軍基地拍照 被捕後宣稱：為了拍日出

2019-12-28 08:33

全球銀行裁員潮 今年砍7.7萬人

2019-12-28 00:05

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

夏威夷觀光直升機墜毀 尋獲6遺體、1人下落不明

2019-12-28 14:33

印度加緊控制穆斯林 反對新法者沒收房產

2019-12-27 23:29

影／兩傻狗寒夜迷路 暖心司機助牠們與飼主團圓

2019-12-28 08:22

日本流行服飾大亨慨捐5億幫助家鄉 市長以為眼花

2019-12-27 22:46

中國數據添利多 美股開盤再創新高

2019-12-27 23:19

網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26

喬治麥可去世3週年當天 姊姊也在耶誕節離世

2019-12-28 06:20

六大趨勢 顛覆投資模式

2019-12-28 02:12

東南亞國出招 減緩工資增速

2019-12-27 23:35

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

2019-12-27 23:12

每個城市的空氣都有塑膠微粒 可能來自衣服、包裝

2019-12-28 11:04

破天荒 那斯達克綜合指數攻上9,000

2019-12-28 00:52

富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15

伊拉克軍事基地遇襲 美國民間承包商身亡

2019-12-28 10:34

蓬佩奧私人推特勤發文 疑為辭職競選參議員鋪路

2019-12-28 10:33

IS公布影片 在奈國斬首11基督徒

2019-12-28 13:21

蘋果展望…三亮點兩隱憂

2019-12-27 23:25

「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

2019-12-28 13:39

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

氣候變遷影響 今年全球逾15起損失達300億天災

2019-12-28 10:45

載有7人直升機遊夏威夷失蹤 海陸空搜救不間斷

2019-12-28 06:20

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

咖啡豆價格 展望分歧

2019-12-28 02:11

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

專家看鎳價 明年續漲

2019-12-28 02:11

日本肯德基狂賣 平安夜單日銷售翻倍

2019-12-28 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top