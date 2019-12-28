巴黎漲幅7%居首！2020全球豪宅市場一次看

萊坊看好邁阿密豪宅價格明年有望上揚5%。圖／路透社 分享 facebook

全球豪宅買家今年因為經濟不確定性很高，蟄伏未出。展望2020年，將不必驚訝富豪們在相對經濟穩定的區域開始花錢買房，因為這些地區的房價陸續跌進「划算」價格帶。不動產諮詢業者萊坊（Knight Frank）分析，有些城市房價甚至可望開始回升，其中巴黎最被看好，其次為邁阿密和柏林。

根據萊坊對明年全球豪宅市場的預測，巴黎漲幅可有7%居首，它與邁阿密、柏林都因為豪宅供應短缺且價格現在已經相對負擔得起。萊坊在倫敦的合夥人艾弗瑞艾倫說：「多數市場房價看升，但跟以前比幅度會小一些。」

萊坊對幾個焦點城市明年的豪宅市場評估如下：

邁阿密

這座城市所在的佛羅里達州沒有個人所得稅，將吸引高稅負的紐約或新澤西州富人前去買房，高檔房產價格明年將可上揚5%。

倫敦

倫敦中央區房價到今年11月為止的一年間下跌了3%，在保守黨國會選舉大勝脫歐前景更加明朗後，明年將止跌回穩，且可能有1%的上漲空間。

香港

今年政治動盪傷害豪宅市場，但明年仍不至崩盤，估計下跌2%。

紐約

紐約房市今年價格下滑，第3季年減4.4%，明年跌勢料將繼續，跌幅估可減緩為3%。主要是供給過剩且需求降低，加上明年有總統大選的政治不確定因素。

溫哥華

針對外國與中國大陸買家炒房的課稅措施2016年上路以來，外國買家退出，溫哥華房市持續降溫。明年估計豪宅價格還會再跌5%。