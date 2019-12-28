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註冊100多項商標 薩塞克斯公爵夫人梅根想辦報紙？

2019-12-28 21:44聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

英國哈利王子之妻、薩塞克斯公爵夫人梅根要辦報？英國每日郵報報導，梅根申請100多件商標權，包括教材、各類服飾、情緒支持團體甚至是報紙。

英國智慧財產權局公布的文件中，可查詢到哈利與梅根夫婦以她們成立的王室基金會「薩塞克斯皇家」（SUSSEX ROYAL）作為品牌名稱，申請100多項商標權的紀錄，商品與服務都有，似乎有意擴大經營。

目前哈利夫婦正在加拿大享受六周的耶誕假期。

英國哈利王子和妻子梅根以基金會名稱申請100多件商標權。圖／美聯社
英國哈利王子和妻子梅根以基金會名稱申請100多件商標權。圖／美聯社
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