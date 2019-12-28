看病也能很開心 日醫師Cosplay逗樂病患

日本朝日新聞中文網報導，40歲的醫師乾智一在故鄉茨城縣常陸那珂市開設耳鼻喉科診所，至今年11月已屆滿5週年。他不穿醫師白袍，反而以「Cosplay」造型看診，藉此讓病患綻放笑容。

乾醫師約有30套不同的服裝。其中包括很受歡迎的遊戲角色「瑪利歐」、迪士尼的「阿拉丁」、「便利商店店員」等等。他大約每2周更換服裝看診。

乾醫師開始Cosplay看診的契機是2015年的冬天。當時他在耶誕節扮成耶誕老人看診時，意外獲得病患迴響。於是，他心想：「那麼我來扮演更多角色試試」，便在隔年的節分，一般是立春的前一天，扮成「赤鬼」，5月時則穿上了「金太郎」的服裝。

病患好評不斷，表示「真令人開心」、「真不錯，看起來很開朗」。他受到鼓舞，網購Cosplay服裝，還手工製作劇團四季音樂劇《獅子王》的服裝。漸漸地，他連平時也以Cosplay造型看診。

人若生病，難免會感到「痛苦」和「厭煩」。對於醫師或醫院，往往也抱持負面印象。醫院的其中一個象徵就是「白袍」。乾醫師表示：「我想縮短和病患的距離，將醫院改變為能讓人綻放笑容的場所。」他得到的其中一個答案，就是將白袍脫下。