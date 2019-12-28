「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

通稱「軍情六處」（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）總部正在進行翻修，近日卻被媒體揭發重大安全漏洞。承包商保富集團（Balfour Beatty）遺失100多張施工用平面圖，裡頭包括保全系統分布等敏感資訊，保富集團也因此被解約。

MI6總部位於倫敦市中心西南的沃克斯豪爾區（Vauxhall），曾在多部007系列電影亮相。《BBC》報導，翻修工程平面圖由保富集團印製和持有，平時存放於MI6總部內部的安全地點，卻於數周前不知去向。據指這些文件並未被核定為機密或情報文件，但仍包含出入口等高度敏感的佈局細節。

率先披露此事的《太陽報》引述消息人士說法指出，保管地點只有少數監工能進入，警鈴在2周前響起，隨即傳出文件不知去向。MI6總部當時進入緊急封鎖，約40名轉包商工人也被隔離。絕大多數失蹤文件很快被追回，MI6高層也有信心，認為未被尋獲的少部分文件不至於落入敵人之手。

消息人士說，弄丟平面圖是極其不負責任的行為，因為這些文件標出警鈴和其他安全措施，會被外國間諜和恐怖分子視為珍寶。保富集團高層事後也被召去解釋，隨後就遭解約。