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影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

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影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

2019-12-28 11:18聯合報 編譯周辰陽／即時報導

日本原子力規制委員會秋季重啟福島第一核電廠事故調查，27日首度公開曾發生氫氣爆炸的3號反應爐內部影像。311大地震造成核災事故近9年後，該處仍有高度核汙染殘留；其中，2樓的輻射量測到高達每小時150毫西弗，進入的調查人員最多不能待超過15分鐘。

日媒報導，福島第一核電廠事故發生時，3號反應爐爐心熔毁，引發的氫氣爆炸將屋頂炸飛。最上方5樓的瓦礫清除作業已結束，現正進行用過核燃料池內的燃料取出作業。原子力規制委員會為調查爆炸狀況，12日派遣6人調查小組深入之前尚未觸及更下方的區域，確認內部環境和殘留輻射量。

從曝光影像可看到，從1樓進入廠房的調查小組最多只能到達3樓，隨後就因樓梯受爆炸影響損壞，無法繼續朝破壞更嚴重的4樓前進。但從混泥土崩落、鋼筋裸露、支撐天花板的水平橫梁嚴重彎曲、導管和通風管被壓扁落下、滿地都是瓦礫和金屬片等情況來看，可確認當時的爆炸威力十分強大。

調查人員在某處進行偵測到輻射量為有點高的每小時35毫西弗，隨後被告知需要趕快離開。此外，2樓深處部分區域的輻射量則高達每小時150毫西弗（每小時15萬微西弗）。受到輻射汙染殘留影響，6人小組的調查最終被限定在15分鐘內結束。

這段畫面曝光，有網友驚嘆調查人員是「真勇者」。因為根據維基百科，依國際輻射防護組織ICRP的標準，來自非背景輻射的游離輻射，一般人為造成之輻射年劑量規定是不超過 1毫西弗（1 mSv/yr），換算就是每小時0.1微西弗（0.1μSv/h），也就是說在2樓時，這些人員承受的輻射劑量是標準的150萬倍。

這是原子力規制委員會5年來第一次重開福核災事故分析檢討會，預定2020年中編寫報告書。

日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部...
日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部影像。一隻6人調查小組12日前進3號反應爐廠房，測得2樓深處部分區域的輻射量高達每小時150毫西弗。美聯/Nuclear Regulation Authority
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日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部...
日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部影像，可見當日爆炸威力驚人。美聯/Nuclear Regulation Authority
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日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部...
日本原子力規制委員會27日首度公開，曾發生氫氣爆炸的福島第一核電廠3號反應爐內部影像，可見到天花板混泥土崩落、鋼筋裸露及水平橫梁嚴重彎曲。美聯/Nuclear Regulation Authority
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輻射爆炸事故

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