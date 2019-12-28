每個城市的空氣都有塑膠微粒 可能來自衣服、包裝

發表在「環境國際」期刊的最新研究顯示，英國倫敦市民正受塑膠微粒雨所苦。

英國衛報報導，這份研究只評估四個城市，但空氣中都有塑膠微粒。科學家認為，全球每個城市的空氣都會受到塑膠微粒汙染，因為產生微粒的衣服或塑膠包裝隨處可見。

報導指出，每年約有3億3500萬噸塑膠被製造，多數流到自然環境中。近期許多報告也顯示地球各處都有塑膠微粒汙染。科學家在北極的雪、山上土壤、河流、深海裡都發現塑膠微粒蹤影。另有研究指出，塑膠微粒透過風吹散到世界各地。

領導該研究的倫敦國王學院學者萊特（Stephanie Wright）表示，「我們發現塑膠微粒種類很豐富，比過去研究顯示的還多」。

這份研究的收集器放置在倫敦市中心一座九層樓建築物上，確保只收集到空氣中的塑膠微粒。

科學家在全部八個樣本中皆發現塑膠微粒存在，沉積速率為每天每平方公尺575至1008個塑膠，科學家收集到15種塑膠。大部分塑膠為壓克力（acrylic）纖維，可能來自衣服。只有8%塑膠為粒子，當中大部分為聚苯乙烯（polystyrene）、聚乙烯（polyethylene），兩種物質皆為常用食物包裝材料。

倫敦的塑膠微粒沉積速率是中國東莞20倍、法國巴黎七倍、德國漢堡將近三倍。研究學家目前仍不知道各地塑膠沉積速率差異原因。

在倫敦市中心收集到的塑膠微粒大小介於0.02公釐至0.5公釐間，這些塑膠微粒大到在吸入時會停留在呼吸道，並且順著口水被吞下。然而，可被吸入肺部和血液的更小粒子是最大的潛在健康危害。

交通和工業排放的汙染物質對人體的危害眾所皆知，2019年的一項全球綜合評估報告指出，空氣汙染可能會損害人體的每一個器官甚至每一個細胞。

然而，目前仍然不知道吸（食）入塑膠微粒對人體健康的影響，專家呼籲盡速評估其對人體健康風險報告。根據另一份報告，民眾平均每年吃下約至少五萬個塑膠微粒。