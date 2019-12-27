印度加緊控制穆斯林 反對新法者沒收房產

英國泰晤士報報導，印度北方邦有幾百人被控在反對新版公民法的示威中破壞警棍、警用機車和擴音器，被處以天價罰款，付不起的人恐將看著房地產被沒收。這些被罰鉅款的多半是穆斯林。

北方邦由印度總理莫迪的「印度人民黨」執政，當局給予700名男子一周時間證明無罪，否則就得繳交天價罰款，如果拒繳，邦政府就沒收房產。

收到罰單的多半是貧窮的日薪工人、電工、街頭小販、裁縫師、刺繡工等，多數都請不起律師，遑論繳罰款。