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曾參與救援足球少年 泰海豹部隊成員血液感染病逝

2019-12-27 23:27聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

泰國海軍海豹部隊27日表示，去年參與救援在岩洞受困少年的上士貝雷特（Beiret Bureerak），在任務中血液感染，就醫治療後仍不幸病逝。

去年6月23日，泰國清萊府12名足球隊少年和教練進入睡美人洞探險，因暴雨洞內水位上漲而受困。全球潛水專家紛紛前往當地馳援搜救，7月2日在洞內發現13人，7月8日至10日分三批將全員平安救出。因洞穴地勢崎嶇複雜，救援任務難度甚高，事件獲全球矚目，亦於今年改編成電影。

當時已退役的部隊成員沙曼（Saman Kuman）自願前往支援，但7月5日在洞內回程時因氣瓶用盡不幸罹難。貝雷特是因這起事件喪生的第二人。

獲救的少年和教練去年7月在醫院手持沙曼的肖像感念。（美聯社）
獲救的少年和教練去年7月在醫院手持沙曼的肖像感念。（美聯社）
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潛水專家去年7月2日在洞內發現13人仍活著，全球為之振奮。（美聯社）
潛水專家去年7月2日在洞內發現13人仍活著，全球為之振奮。（美聯社）
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泰國海豹部隊上士貝雷特在搜救任務中血液感染，就醫無效於近日病逝。（取自海豹部隊臉...
泰國海豹部隊上士貝雷特在搜救任務中血液感染，就醫無效於近日病逝。（取自海豹部隊臉書）
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泰國年改海軍

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