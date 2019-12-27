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東京奧委會：盡可能將2020年東奧的成本 控制在預算內

2019-12-27 23:18經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

東京奧委會向日本民眾保證，明年主辦奧運的成本不會超出預算。外界擔憂在奧運將於明年揭幕之際，這麼晚才轉移馬拉松及競走賽事的場地，可能導致超支。

東京奧委會事務總長武藤敏郎26日向路透表示：「我們會持續向大眾溝通，將成本保持在1.35兆日圓（120億美元）以內，不會再增加。」

然而，東京奧運的預算，未包含將馬拉松及競走賽事移至北海道札幌，所需的30億日圓預估成本。武藤並未置評誰將支付這筆費用，只說這是有待東京及札幌市政府等相關單位釐清的下一個重大議題。

武藤說，各方皆有盡可能壓低預算的動機，但舉辦賽事就是需要經費，折衷後可能必須降低服務品質，但要取得共識非常困難。

國際奧委會（IOC）10月突然宣布轉移馬拉松及競走賽事至札幌，以避開東京夏季的熱浪，令東京措手不及，也激怒了東京都知事小池百合子，因為她向來堅持這些聲譽卓著的賽事應留在東京舉行。不過武藤說，雖然決策過程的確有「瑕疵」，但這是保護運動員的合理決定，「過程有些武斷，但決定是對的。如果我們按原先計畫進行，最後導致運動員送醫，屆時公眾的反彈會更大」。

東京奧運將於明年7月24日至8月9日間舉行。

東奧委員會矢言將東奧成本控制在預算內。美聯社
東奧委員會矢言將東奧成本控制在預算內。美聯社
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東京奧運馬拉松運將

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