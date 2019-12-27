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哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

2019-12-27 22:13聯合報 編譯羅方妤／即時報導

哈薩克一架載有98人的客機於27日早晨起飛後不久就失事，造成至少12人死亡，54人受傷送醫，其中10多人命危。

哈薩克副總理斯克萊爾表示，事故原因尚不明，但當局正在釐清是機師疏失還是技術故障造成墜機。

這架貝克航空客機在哈薩克第一大城、前首都阿拉木圖起飛後撞上一堵水泥牆和一棟兩層樓建築。阿拉木圖國際機場表示，該客機在當地時間7時22分下墜。斯克萊爾說，客機在起飛時機尾曾2度碰觸跑道，這表示它起飛有困難。

一名生還者表示，飛機在起飛後2分鐘內開始搖晃。其中一名生還者納札拉利耶夫在通話中告訴美聯社：「起初，左機翼劇烈晃動，接著右機翼也開始晃動。飛機持續升空且不斷劇烈搖晃，然後下降。」

政府官員說，該客機在飛行前有除霜。然而，納札拉利耶夫回憶機翼當時被冰霜覆蓋，且經過機翼緊急出口的乘客還滑倒了。該班機原定飛往原名阿斯塔納的首都努爾蘇丹。地方政府稍早公布15人身亡，但內政部下修至12人。

哈薩克衛生部阿拉木圖分部官員和美聯社通話表示，他們無法解釋為何下修死亡人數，但將統計數字混淆歸因於墜機現場「躁動」。阿拉木圖國際機場在其臉書頁面聲明表示，墜機現場沒有起火，當局也立刻開始搜救。

至少有千人在冰雪覆蓋的墜機現場搜救。阿拉木圖天氣晴朗，只是氣溫略低於冰點。有影像顯示，支離破碎的機身撞上建築物，飛機後面部分散落在機場旁的田野。數十人在阿拉木圖當地血庫排隊捐血給傷者。

失事客機被證實型號是荷蘭福克100型客機，是一架中型雙渦輪噴氣式飛機。據報導飛機機齡已23年，且在今年5月被核准飛行。製造該客機的公司於1996年破產，福克100型客機也在次年停產。

哈薩克當局表示，國內所有貝克航空和荷蘭福克100型客機航班都已停飛，等待調查結果出爐。哈薩克飛安紀錄不佳，除了哈薩克旗艦航空公司阿斯塔納航空，該國所有航空公司在2009年因不符合國際安全標準，被禁止在歐盟營運。該禁令在2016年解除。

哈薩克貝克航空載有98人的客機27日早晨剛起飛不久就失事，撞上一棟兩層樓的建築。...
哈薩克貝克航空載有98人的客機27日早晨剛起飛不久就失事，撞上一棟兩層樓的建築。（美聯社）
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貝克航空失事客機型號為荷蘭福克100型客機，墜毀機身殘骸散落在阿拉木圖國際機場旁...
貝克航空失事客機型號為荷蘭福克100型客機，墜毀機身殘骸散落在阿拉木圖國際機場旁的田野。（路透）
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