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哈薩克墜機飛行紀錄曝光 升空一分多鐘就墜毀

2019-12-27 14:35聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

哈薩克貝克航空（Bek Air）27日一架載有98人的飛機傳出失事，根據飛行資料...
哈薩克貝克航空（Bek Air）27日一架載有98人的飛機傳出失事，根據飛行資料網站顯示，這架荷蘭福克100型客機幾乎是一起飛就墜毀，過去曾服役於我國的國華航空與華信航空。Flightradar24
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哈薩克貝克航空（Bek Air）27日一架載有98人的飛機傳出失事，目前已知15人死亡，66人被送醫。根據飛行資料網站顯示，這架荷蘭福克100型客機幾乎是一起飛就墜毀，過去曾服役於我國的國華航空與華信航空。

事發在當地時間周五早上七時左右，飛機從阿拉木圖國際機場起飛不久就墜機。班機本預定飛往首都努爾蘇丹（Nursultan）。

機場當局目前證實有15名死者；哈薩克內政部長引述初步消息指出，死者中包括6名孩童。機場官員表示，至少有66名生還者受傷被送往醫院；此外，機上人數從原先100人修正為98人，分別是93名乘客與5名機組人員。

飛行資訊網站Flightradar24顯示，這架編號BEK2100的班機在當地時間7點21分升空，但不到一分鐘，飛機處在2千多英呎（610公尺）高度時開始急遽失速，之後訊號就中斷。

BBC報導指出，飛機墜毀時撞上一座水泥牆、撞進一棟兩層樓建築，事故未造成起火。路透記者指出，墜機當時現場有濃霧，但事故原因仍不明。

一名乘客厄瑪（Maral Erman）表示，飛機起飛時有晃動，後來她以為要降落，卻感覺「撞到東西」。「機上沒有陷入混亂，也沒有人尖叫。」厄瑪說：「機組人員為乘客打開出口下機。」後來她才看到飛機已斷成兩截。

出事客機機種是荷蘭福克100型客機，根據飛機資料網站Planespotter.net顯示，這架飛機機齡23.7年，初期曾用於國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。

哈薩克當局已成立特別小組調查事件，並宣布查明前，該型號班機暫時停飛。總統托卡葉夫（Qasym-Jomart Toqayev）除了對罹難者家屬致哀，也表示相關負責人等必須依法重懲。

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