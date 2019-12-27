內唐亞胡保住黨魁 放眼以色列國會大選

以色列總理內唐亞胡26日贏得右翼的聯合黨黨魁選舉。 路透 分享 facebook

處境艱困的以色列總理內唐亞胡26日贏得右翼的聯合黨（Likud party）黨魁選舉，確保他將率領全黨參加明年3月的國會選舉。

內唐亞胡在投票結束一小時後發推文謝票，「一場巨大勝利！感謝聯合黨黨員們的信任、支持與愛」。

內唐亞胡還說，「依靠主和你們的幫助，我會帶領聯合黨在即將到來的選舉中取得大勝，我們會繼續領導以色列達到前所未有的成就」。

雖然確定的計票結果需要數小時，但初步結果顯示，內唐亞胡可輕鬆擊敗對手薩爾（Gideon Saar）。根據非正式的出口民調，內唐亞胡得票率為71%，薩爾為29%。

以色列全國約有5萬7000名聯合黨黨員參與26日的黨魁選舉投票，人數不到全體黨員的50%。

曾任內政部長的薩爾選後也推文感謝支持者、志工和選民。薩爾表示，「我對自己決定站出來的決定感到滿意。那些不願冒險的人永遠不會成功」。他還說，「我和其他黨員將支持內唐亞胡，以爭取聯合黨在選舉中獲勝」。

70歲的內唐亞胡11月因詐欺、收賄、背信罪名被起訴，薩爾隨即宣布角逐黨魁一職；內唐亞胡否認相關指控，反指警方、檢方及媒體「獵巫」。

擔任總理至明年3月

內唐亞胡將繼續擔任總理，直到明年3月的選舉，這將是以色列一年內舉辦的第三次選舉，因為前兩次選舉後，聯合黨與退役將領甘茨領導的中間派「藍白聯盟」都無法在國會中獲得足夠支持組成穩定的聯合政府。