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影／國家機器出動！俄警電鋸鋸門 強搜反對派總部

2019-12-27 12:25聯合報 編譯周辰陽／即時報導

俄羅斯當局26日強行搜索反對派領袖納瓦尼的反貪基金會（FBK）總部，當場扣押筆電及其他設備。從上傳社群媒體的影片可看到，執法人員動用電鋸破門時的火花四濺，基金會工作人員被強迫靠牆站好，還有執法人員用膠布封住監視器鏡頭。

納瓦尼自稱被拖出辦公室，所有設備都被俄羅斯聯邦法警局（FSSP）人員扣押，但是他本人或基金會工作人員都沒被羈押。他指出，當局每次都挑在周四、他主持的熱門網路節目開播前登門，目的只有一個，就是要他按照法院命令，刪除指控總理梅德韋傑夫貪汙的網路影片，讓他們工作更加困難。

納瓦尼口中的影片於2017年上線，聲稱梅德韋傑夫和億萬富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）存在貪腐行為，瀏覽次數總計多達3200萬次，2名當事人均全盤否認，尤斯馬諾夫當時就告贏納瓦尼誹謗，獲法院下令刪除影片。

反貪基金會專門曝光官員貪汙，10月被俄國司法部認定為外國代理人，必須接受更多稽查，同時還官司纏身。連同26日事件，基金會過去半年就被搜多達4次。

納瓦尼的助手、反貪基金會專案經理謝維迪諾夫也在一天前被拘留，隨後就被役政單位強行徵召入伍，押往近北極圈新地島的防空軍事基地服役。

俄羅斯聯邦法警局人員26日用電鋸破門，強行搜索反對派領袖納瓦尼創辦的反貪基金會總...
俄羅斯聯邦法警局人員26日用電鋸破門，強行搜索反對派領袖納瓦尼創辦的反貪基金會總部。納瓦尼自稱每次搜索都發生在周四，就在他主持的熱門網路節目開播前夕，要他按照法院命令，刪除指控總理梅德韋傑夫貪汙的網路影片。路透
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俄羅斯貪汙

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