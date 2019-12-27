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驚！哈薩克貝克航空客機墜毀 機上100人傷亡不明

2019-12-27 11:12聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

俄羅斯今日（RT）報導，哈薩克阿拉木圖國際機場表示，哈薩克貝克航空（Bek Air）一架載有100人的飛機傳墜毀。

據報導，該架失事飛機當時準備從阿拉木圖國際機場起飛，目前尚不清楚機上乘客的傷亡狀況。

哈薩克貝克航空一架載有100人的飛機驚傳墜毀阿拉木圖國際機場。截自推特（@H_A...
哈薩克貝克航空一架載有100人的飛機驚傳墜毀阿拉木圖國際機場。截自推特（@H_Aram）
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哈薩克貝克航空一架載有100人的飛機驚傳墜毀阿拉木圖國際機場。截自推特（@H_A...
哈薩克貝克航空一架載有100人的飛機驚傳墜毀阿拉木圖國際機場。截自推特（@H_Aram）
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機場俄羅斯

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