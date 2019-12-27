土耳其最快下月出兵利比亞

土耳其總統厄多安26日說，應的黎波里政府之請，最快下月出兵利比亞，把這個北非國家的內戰擺到了更廣泛區域衝突的中心。這距離土國入侵敘利亞北部還不到三個月。

利比亞獲國際承認的「全國團結政府」（GNA）一直努力要擊敗效忠軍事強人哈夫塔的部隊，後者獲俄羅斯、埃及、阿聯和約旦支持。

一位要求匿名的利比亞官員證實，利比亞政府已正式請求土耳其提供陸海空支援。

在這名官員之前，GNA內政部長巴沙哈（Fathi Bashagha）在突尼斯向記者表示，並未發出此類要求。

哈夫塔部隊以利比亞東部為根據地，記者尚無法取得聯繫詢問回應。哈夫塔的戰士未能抵達的黎波里的中心，但近幾周，獲得俄羅斯和蘇丹勢力協助，以及阿聯送來的多架無人機，在首都南郊小有進展。

根據聯合國11月的報告，中國大陸製無人機讓哈夫塔擁有「在地制空優勢」，因為陸製無人機可搭載的炸藥，是土耳其提供給GNA無人機所載炸藥的八倍多。

上月，安卡拉與賽拉傑（Fayez al-Sarraj）總理領導的GNA簽署兩項協約，分別有關安全和軍事合作議題，以及東地中海的海界。海事協定結束土耳其在東地中海被孤立的情況，土國正增加離岸能源探勘，令希臘和其他部分鄰國提高戒心。軍事協定則為土國留住該區的唯一盟友。

厄多安向土國執政的正義發展黨黨員發表演說：「國會一開議，我們就會將出兵利比亞的法案排上議程。」他說，可能在1月8-9日通過立法，展開部署。

白宮表示，美國總統川普26日與埃及總統總統塞西通電話，兩位領導人「反對外力剝削」利比亞。並警告要小心俄羅斯的介入加深。

莫斯科已對任何土耳其支持GNA的部署表達疑慮。克里姆林宮說，俄羅斯總統普亭26日會晤與義大利總理孔蒂，同意危機應和平解決。