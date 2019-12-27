親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

驚！哈薩克貝克航空客機墜毀 機上100人傷亡不明

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

伊拉克總統請辭 反對親伊朗的新總理人選

2019-12-27 10:08聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

伊拉克民眾上街反對親伊朗派系提名的新總理人選艾達尼（Asaad al-Edani...
伊拉克民眾上街反對親伊朗派系提名的新總理人選艾達尼（Asaad al-Edani）。美聯社
分享

伊拉克總統薩利赫（Barham Saleh）反對任命親伊朗派系提名的新總理人選，26日致函國會請辭，最近三個月出現前所未見大規模抗議活動的伊拉克再次陷入政治動盪。

薩利赫透過辦公室發表聲明說，他不會任命伊拉克南部巴斯拉省（Basra）省長艾達尼（Asaad al-Edani）為新總理，「以避免發生更多流血事件，並維護民眾和平」。

「法塔赫聯盟」（Fatah）25日提名艾達尼為新總理人選，法塔赫聯盟的成員包括與親伊朗的「人民動員力量」（Popular Mobilization Forces）有關的領袖。伊拉克抗議民眾立刻上街反對這位被提名人，要求推派一位無黨派的獨立候選人。

伊拉克群眾10月1日起開始走上街頭，呼籲推翻伊拉克整個政府階層的腐敗和管理不善。大規模抗爭上月促使伊拉克總理馬赫迪下台。10月以來，已有450多人在抗議時喪生，其中大多數死於維安部隊發射的實彈和催淚彈。

薩利赫已致函國會請辭，但他否決任命艾達尼可被視為違憲，因此他尚未真正離職。按照伊拉克憲法，國會有七天決定是否接受或拒絕總統的請辭。聲明發布後不久，薩利赫已離開巴格達回家鄉。

對此，法塔赫聯盟抨擊薩利赫拒絕任命的決定，並呼籲國會對他發動彈劾；但示威群眾歡迎薩利赫的做法。

抗議民眾加里卜（Hassanein Gharib）表示，「這是示威者的勝利，也是烈士用鮮血換來的勝利」，「由於街頭壓力，（有黨派的）候選人被回絕，若提名政黨候選人，我們不會接受，且會抗爭到底」。

伊拉克伊朗巴格達

延伸閱讀

伊拉克過新選舉法 可選出獨立總理？

新一波抗議前夕傳斷網 伊朗官員斥為假新聞

針對美國 伊朗計劃與中俄舉行聯合軍演

伊拉克民眾反政府未歇 活躍分子逝世引縱火抗議

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

安倍內閣定案！海上自衛隊將派赴中東 護衛日船

2019-12-27 10:09

尼坦雅胡保住黨魁地位 放眼2020以色列大選

2019-12-27 09:43

憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

2019-12-27 09:26

習文會起作用 北韓耶誕沒送禮

2019-12-27 00:28

青瓦台：習近平明年訪韓 或解限韓令

2019-12-27 00:11

巴黎去不得！2天1次暴力洗劫華人 成黑幫「投名狀」

2019-12-27 10:00

英國脫歐期限將屆 歐盟高官撰情書歡迎回頭

2019-12-26 22:13

日媒：環境大臣小泉進次郎曾涉婚外情

2019-12-26 23:54

驚！哈薩克貝克航空客機墜毀 機上100人傷亡不明

2019-12-27 11:12

土耳其最快下月出兵利比亞

2019-12-27 10:57

耶誕節過了 北韓說好的禮物呢？

2019-12-26 22:20

與英國將分手 歐盟寫情書表傷心

2019-12-26 21:33

LGBT+全球10大新聞 台灣同婚合法化上榜

2019-12-26 21:03

「宗教中國化」：編訂社會主義《古蘭經》？

2019-12-26 20:50

偷渡日本和牛受精卵到中國 牧場主人被判刑

2019-12-26 19:51

俄國聖誕節無雪 普丁提醒氣候變遷

2019-12-26 19:28

伊拉克過新選舉法 可選出獨立總理？

2019-12-26 19:24

最熱最快最貴等10大之最 2019年新紀錄回顧

2019-12-26 19:21

平安夜不平靜 智利森林大火燒毀245戶住宅

2019-12-26 19:15

傳奇殞落強人辭世 2019年逝世名人回顧

2019-12-26 19:12

2019國際大事回顧：IS頭子身亡 示威不斷的一年

2019-12-26 18:01

金正恩的耶誕禮選擇很多？專家：北韓從未停止造武器

2019-12-26 17:53

以色列保守黨黨魁選舉 專家料尼坦雅胡必敗

2019-12-26 17:43

墨西哥將召玻利維亞代辦 抗議外交人員受騷擾

2019-12-26 16:28

巴西總統打貪腐 赦免軍警惹議

2019-12-26 16:25

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

颱風巴逢掃過菲律賓 屋掀電桿倒釀16死

2019-12-26 13:54

黨徽被控似光明會 泰國未來前進黨解散與否下月裁定

2019-12-26 13:36

留學生為何成殺人犯？日本福岡滅門案 中國兇手死刑處決

2019-12-26 13:10

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

颱風巴逢侵襲菲律賓 官方：至少16死

2019-12-26 12:10

影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

2019-12-26 11:25

捲性醜聞…英女王坦承今年顛簸 安德魯王子缺席耶誕禮拜

2019-12-26 11:05

青瓦台：習近平2020上半年訪韓 幾成定局

2019-12-26 10:49

針對美國 伊朗計劃與中俄舉行聯合軍演

2019-12-26 10:37

委國送人民「耶誕禮」！貨架堆滿進口貨 好市多直送

2019-12-26 10:30
看更多

熱門文章

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

賺翻！跳蚤市場隨手購買時鐘 裡面竟暗藏85萬現金

2019-12-26 20:59

惹錯人！持槍搶劫退伍軍人 蒙面歹徒慘遭擊斃

2019-12-26 16:57

身上有「蛇」無法登機 出國衣服圖案也要注意！

2019-12-26 21:33

憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

2019-12-27 09:26

影／正面硬上！外行人表演親吻眼鏡蛇 嘴被反咬腫成腸

2019-12-26 15:14

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

陸航母山東號航經台海 美敦促北京停止脅迫台灣

2019-12-27 08:14

影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

2019-12-26 11:25

耶誕行情發威！道瓊上漲105點 美股三大指數同創歷史新高

2019-12-27 05:46

偷渡日本和牛受精卵到中國 牧場主人被判刑

2019-12-26 19:51

影／讓男孩歡呼不已的聖誕節禮物是它 超級日常！

2019-12-26 20:03

巴黎去不得！2天1次暴力洗劫華人 成黑幫「投名狀」

2019-12-27 10:00

北卡羅來納大學槍案勇救同學喪命 星戰字典書封他絕地武士

2019-12-26 11:47

羅比尼專欄／川普將使中國再度偉大

2019-12-27 02:35

聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬車資她氣炸

2019-12-26 14:04

影／今年最後一次！東南亞中東各國爭睹「日環食」

2019-12-26 18:03

日媒：環境大臣小泉進次郎曾涉婚外情

2019-12-26 23:54

耶誕節過了 北韓說好的禮物呢？

2019-12-26 22:20

無名小咖聞名天下 盤點2019年異軍突起者

2019-12-26 21:45

美國軍力被中國、俄羅斯趕超 難再維持戰場優勢

2019-12-26 17:53

美股再創新高 那斯達克指數首度升穿9,000點

2019-12-27 06:46

影／首參加英王室耶誕禮拜 夏綠蒂小公主抱抱圈粉

2019-12-26 15:31

英國脫歐期限將屆 歐盟高官撰情書歡迎回頭

2019-12-26 22:13

美股開漲 標普和那指再創新高

2019-12-27 00:01

最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06

視訊門鈴、WiFi烘衣機…紐時：小心耶誕禮物擴大監控網

2019-12-26 12:51

習文會起作用 北韓耶誕沒送禮

2019-12-27 00:28

傳奇殞落強人辭世 2019年逝世名人回顧

2019-12-26 19:12

台積電ADR隨美股上漲 溢價拉大

2019-12-27 06:54

華爾街日報：陸扶植華為 大灑2兆銀彈

2019-12-26 14:31

燃油價飆漲 寒冬取暖改燒開心果果殻

2019-12-26 15:02

「手臂粗鯰魚」從天而降女駕車遭砸 兇手原來是牠

2019-12-27 10:43

蘋果耶誕節後頭一個交易日續漲 今年將創十年來最強

2019-12-27 06:28

暖心常客給鉅額小費 美服務生耶誕夜收大禮

2019-12-27 10:08

美股期指上漲 預示標普500可望再創新高

2019-12-26 21:53

護林人人有責！雀巢等國際大廠拒絕採購亞馬遜雨林產品

2019-12-26 14:24

年末假期來了 哈佛教授告訴你如何花錢買快樂

2019-12-26 14:22

日本媽買Switch當聖誕禮物 店員一個貼心舉動守護童心

2019-12-26 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top