伊拉克總統請辭 反對親伊朗的新總理人選

伊拉克民眾上街反對親伊朗派系提名的新總理人選艾達尼（Asaad al-Edani）。美聯社 分享 facebook

伊拉克總統薩利赫（Barham Saleh）反對任命親伊朗派系提名的新總理人選，26日致函國會請辭，最近三個月出現前所未見大規模抗議活動的伊拉克再次陷入政治動盪。

薩利赫透過辦公室發表聲明說，他不會任命伊拉克南部巴斯拉省（Basra）省長艾達尼（Asaad al-Edani）為新總理，「以避免發生更多流血事件，並維護民眾和平」。

「法塔赫聯盟」（Fatah）25日提名艾達尼為新總理人選，法塔赫聯盟的成員包括與親伊朗的「人民動員力量」（Popular Mobilization Forces）有關的領袖。伊拉克抗議民眾立刻上街反對這位被提名人，要求推派一位無黨派的獨立候選人。

伊拉克群眾10月1日起開始走上街頭，呼籲推翻伊拉克整個政府階層的腐敗和管理不善。大規模抗爭上月促使伊拉克總理馬赫迪下台。10月以來，已有450多人在抗議時喪生，其中大多數死於維安部隊發射的實彈和催淚彈。

薩利赫已致函國會請辭，但他否決任命艾達尼可被視為違憲，因此他尚未真正離職。按照伊拉克憲法，國會有七天決定是否接受或拒絕總統的請辭。聲明發布後不久，薩利赫已離開巴格達回家鄉。

對此，法塔赫聯盟抨擊薩利赫拒絕任命的決定，並呼籲國會對他發動彈劾；但示威群眾歡迎薩利赫的做法。

抗議民眾加里卜（Hassanein Gharib）表示，「這是示威者的勝利，也是烈士用鮮血換來的勝利」，「由於街頭壓力，（有黨派的）候選人被回絕，若提名政黨候選人，我們不會接受，且會抗爭到底」。