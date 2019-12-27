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憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

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憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

2019-12-27 09:26聯合報 記者雷光涵／即時報導

日本航空（JAL）於2020年東京奧運、帕運舉行的7到9月，提供最多10萬席的日...
日本航空（JAL）於2020年東京奧運、帕運舉行的7到9月，提供最多10萬席的日本國內線免費機票。路透
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日本航空（JAL）與全日空（ANA）於2020年東京奧運、帕運舉行的7到9月，將分別提供最多10萬席的日本國內線免費機票及2020日圓的均一價特惠票。吸引外國觀光客於奧運期間仍能到日本地方都市旅遊，並紓解首都圈可能的住宿不足問題。

日航免費機票發放對象是海外的日航哩程會員，至多提供5萬人、每人一張日本國內線的來回機票。不過，申請者不能自己選擇要去的地方，是隨機指定從羽田、伊丹（大阪）、關西機場出發的一個航點，若申請人同意，就可得到這張免費機票。

日航預定2020年2月下旬接受申請。免費國內線機票出發日期從7月1日適用，回程到9月30日為止。到離日本的國際線不必搭日航。

全日空於明年春天將推出到青森、秋田、仙台等東北地區6航點的限量優惠票，均一價2020日圓。明年1月起國際線機票會有促銷，若搭配預約日本國內線機票另有折扣，希望把外國旅客送到地方觀光，

日本觀光局設定明年觀光客要達到4000萬人的目標，不過根據研究，2012年倫敦奧運期間，不少外國人擔心英國會湧進大量觀光客而避開到英國玩，造成排擠效應，外國遊客減少。此外，主辦城市於奧運期間要去觀戰的本國人、大會工作人員反而訂不到住宿。日本觀光局於是想出把外國旅客送到地方旅遊的點子。

機票東京奧運觀光

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