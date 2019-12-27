2019年的這些市場意外提供了賺大錢的機會

一些大型投資人可能會吹噓，自己今年靠著英鎊或歐元區債券殖利率的投資，賺了很大一筆，但其實還有一些較冷門的領域，也創造出異常龐大的報酬。以下為英國金融時報（FT）所做的精選：

●義大利精品葡萄酒

2019年是義大利頂級葡萄酒價格表現最出色的一年。

根據倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex），酒商Giacomo Conterno的2002年Barolo Riserva Monfortino的價幅最高，一箱12瓶的價格今年上漲75%至10,390英鎊，Gaja的2007年及2011年Barbaresco也表現不錯，價格分別上漲了35%和31%。

Liv-ex的Italy 100指數今年上漲4.6%，指標的Fine Wine 100指數則下跌2.5%，因為受到美中貿易戰、香港反送中抗爭和美國對歐洲葡萄酒關稅的衝擊。

●日本肯德基

過去三年來，日本肯德基不管做了多少的努力，股價都一直卡在每股2,000日圓。然而，到了今年7月，這支股票卻突然開始上漲，10月時已漲到15年來高點，之後另一波更大的漲勢更推升股價達到3,595日圓，今年來漲幅達到80%。

沒有人能完全確定這一切是怎麼回事，但券商說，最可靠的原因是，市場上的散戶投資人在尋找一家股價稍微被低估、擁有淨現金的公司，且最重要的是，最好是一家2020年可能被合併的上市企業子公司。

●飛機木（Balsa Wood）

2019年對模型飛機愛好者是絕望的一年，因為他們受夠了自己最愛的輕質木材飛機木遭到激烈的爭搶。

這種木材被用做風力發電機扇葉的核心材料，今年乾淨能源的快速普及，使發電機製造商急忙想要確保這項材料。今年飛機木的價格已上漲一倍至每立方公尺800美元，供給短缺相當嚴重，有可能使新風力發電機的配置受到延宕。

●玉米

2019年的玉米價格大起大落。玉米是市場上交投最活躍的農業商品之一，也是避險基金的最愛之一。今年春季，農民將擴大栽種玉米的預期，促使避險基金大舉作空玉米價格。美國農民通常會輪流種植黃豆和玉米。

然而，5月中的暴雨淹沒了田地，導致玉米價格飆高，迫使投機客回補空頭部位。

玉米價格在今年6月漲到五年來高點，但不久後卻換成做多玉米的投資人感到震驚。美國農業部8月預測產量大於預期，導致當天玉米期貨價格大跌6%，為六年來最大單日跌幅。