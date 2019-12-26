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耶誕節過了 北韓說好的禮物呢？

2019-12-26 22:20聯合報 編譯羅方妤／即時報導

北韓副外長李泰成本月上旬放話，年底前美國若未在核談判上讓步，就送華府一個「耶誕禮物」。韓國先驅報報導，然而，耶誕節過了，卻不見「禮物」，但南韓和華府仍密切關注北韓。

南韓當局據說沒有觀測到北韓異常跡象，但國防部和其他相關機構仍保持高度戒備。南韓國防部發言人崔賢洙26日表示：「國防部正和美方密切合作，為各種軍事情勢做好準備。」儘管北韓25日沒有發射任何飛行體，北韓最大國營報紙「勞動新聞」當天再次強調衛星科技的重要性。

「勞動新聞」25日發表了一篇題為「國際太空發展運動」的文章，強調許多國家包括中國大陸、埃及和印度都在往太空發展。文中指出，許多國家正投資太空發展計畫，並宣稱，「太空發展和相關國家的經濟發展關聯密切」。

北韓沒有如高度預期般挑釁，被推測或許是南韓總統文在寅23日和中國大陸國家主席習近平的會談造成的影響。文在寅和習近平在北京峰會強調對話解決北韓議題的重要性，並同意合作以維持朝美對話的動力。

文在寅在峰會表示，朝美對話中斷、朝鮮半島緊張局勢升級等情形，對韓中兩國及北韓都不利。他希望韓中兩國進一步加強合作，把握難得機會取得積極成果。

南韓智庫世宗研究所研究員鄭在勲示：「文在寅和習近平表明立場，無核化談判必須透過對話和政治推動力解決，我認為這是向北韓傳達訊息。」他補充，中國大陸、俄國和南韓在一定程度上支持北韓立場，即無核化談判必須包含互惠措施，如解除一些制裁，這會對將北韓帶回談判桌有正面影響。

鄭在勲說：「從北韓的立場看，關鍵是國際社會滿足北韓多少要求。如果，例如檯面下有談到因應措施，北韓就沒什麼理由能做得太過分。」他描述北韓近幾個月的威脅和言論，是大動作表達不滿。

北韓副外長李泰成本月上旬放話，年底前美國若未在核談判上讓步，就送華府一個「耶誕禮...
北韓副外長李泰成本月上旬放話，年底前美國若未在核談判上讓步，就送華府一個「耶誕禮物」。圖中央為北韓最高領導人金正恩。（美聯社）
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文在寅（左）和習近平（右）23日在北京峰會強調對話解決北韓議題的重要性，並同意合...
文在寅（左）和習近平（右）23日在北京峰會強調對話解決北韓議題的重要性，並同意合作以維持朝美對話的動力。（法新社）
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