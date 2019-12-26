親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

俄國聖誕節無雪 普丁提醒氣候變遷

2019-12-26 19:28台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

俄羅斯首都莫斯科迎來史上最高溫的12月，亦即無雪的聖誕節，街上完全不見雪的痕跡，...
俄羅斯首都莫斯科迎來史上最高溫的12月，亦即無雪的聖誕節，街上完全不見雪的痕跡，也讓民眾大呼不習慣。（photo by Twitter）
分享
莫斯科聖誕節看不到雪，普丁也傻眼！莫斯科首都莫斯科在聖誕節迎來史上最高溫6.2度，整個12月份都沒下雪，也讓這座城市的人民大呼不可思議。總統普丁最近也一改對氣候變遷的消極態度，在專家表示氣候週期「不尋常」後，他隨即表示：「俄羅斯將會共同努力，阻擋氣候變遷。」

極地國不下雪

根據《CNN》報導，俄羅斯首都莫斯科在11月至4月份這段期間，街景通常是白雪皚皚。然而這座城市卻在26日迎來史上最高的氣溫6.2度，導致莫斯科至月底都不下雪，讓這個碳排放大國的人民，漸漸對氣候變遷有感。

俄羅斯總統普丁曾表示，氣溫上升是事實，但懷疑人類的貢獻有所幫助。他說：「地球有它不可改變的生命週期，變暖及變冷都是自然現象，人類在其中能扮演的角色是非常有限的。」普丁的一席談話，一度顯示出俄羅斯人民對氣候變遷的態度消極，甚至冷漠。

然而，俄羅斯氣象中心主任羅曼表示：「相較於去年同期，12月23及24日的溫度比往年高出了12度，這幾乎是超自然的現象。」普丁也一改消極的態度，於年底的媒體會議中表示，「雖然氣候變遷看似不可逆轉，我們還是應該設法對抗極端氣候。」

「不尋常」地球週期

據《中東新聞》報導，根據俄羅斯氣象中心公佈的數據顯示，過去30年來俄羅斯的極地區域已上升2.3度，某些區域像是卡拉海，氣溫增幅更高達4.77度，且北極海的冰層面積已減少至432萬平方公里，為史上第3少。

不過，莫斯科依然有機會迎來白色聖誕節，東正教聖誕節是在1月7日，屆時來自東歐的大規模氣旋將能幫助改變地區氣流，帶來一波冷空氣。羅曼指出，現在俄羅斯的氣溫比較像4月底才會出現的溫度，也表示地球的溫度週期，可能已經走入了「不尋常」的階段。

【更多精采內容，詳見

俄羅斯莫斯科氣候變遷

延伸閱讀

IU聖誕節翹腳拍照，背後鏡子竟「多一隻手」嚇...

跨海鐵路通克里米亞 俄延伸影響力

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引...

俄國聯邦安全局總部遭槍手突襲：疑孤狼式槍擊案...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

最熱最快最貴等10大之最 2019年新紀錄回顧

2019-12-26 19:21

平安夜不平靜 智利森林大火燒毀245戶住宅

2019-12-26 19:15

傳奇殞落強人辭世 2019年逝世名人回顧

2019-12-26 19:12

偷渡日本和牛受精卵到中國 牧場主人被判刑

2019-12-26 19:51

伊拉克過新選舉法 可選出獨立總理？

2019-12-26 19:24

2019國際大事回顧：IS頭子身亡 示威不斷的一年

2019-12-26 18:01

金正恩的耶誕禮選擇很多？專家：北韓從未停止造武器

2019-12-26 17:53

以色列保守黨黨魁選舉 專家料尼坦雅胡必敗

2019-12-26 17:43

墨西哥將召玻利維亞代辦 抗議外交人員受騷擾

2019-12-26 16:28

巴西總統打貪腐 赦免軍警惹議

2019-12-26 16:25

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

颱風巴逢掃過菲律賓 屋掀電桿倒釀16死

2019-12-26 13:54

黨徽被控似光明會 泰國未來前進黨解散與否下月裁定

2019-12-26 13:36

留學生為何成殺人犯？日本福岡滅門案 中國兇手死刑處決

2019-12-26 13:10

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

颱風巴逢侵襲菲律賓 官方：至少16死

2019-12-26 12:10

影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

2019-12-26 11:25

捲性醜聞…英女王坦承今年顛簸 安德魯王子缺席耶誕禮拜

2019-12-26 11:05

青瓦台：習近平2020上半年訪韓 幾成定局

2019-12-26 10:49

針對美國 伊朗計劃與中俄舉行聯合軍演

2019-12-26 10:37

委國送人民「耶誕禮」！貨架堆滿進口貨 好市多直送

2019-12-26 10:30

人民幣腐化政壇大老？日本議員秋元司「賭博默示錄」

2019-12-26 09:30

競選活動遇火箭來襲 以色列總理暫避防空洞

2019-12-26 06:42

法國交通大罷工進入第4週 嚴重衝擊耶誕假期

2019-12-26 04:29

英國女王發表耶誕談話 讚年輕世代護氣候倡環保

2019-12-26 04:03

普亭：極音速武器贏美國 世界局勢沒和局

2019-12-26 00:27

美防北韓耶誕禮 4架偵察機夜飛朝鮮半島

2019-12-26 00:21

收陸企百萬賄賂 日國會議員被捕

2019-12-26 00:00

教宗發表耶誕文告籲 讓耶誕之光穿透人心黑暗

2019-12-25 23:39

全球各地歡慶耶誕節 菲律賓法國不平靜

2019-12-25 23:09

全球難民悲慘年 先進國不願庇護

2019-12-25 21:01

打火英雄多為義消 澳政府拒補償慰勞

2019-12-25 20:56

聖母院200年來首次沒耶誕彌撒 巴黎人添空虛感

2019-12-25 17:23

抓到了！智利政府直指K-POP是群眾示威幕後煽動者

2019-12-25 17:02

涉收中國賭場業者賄賂370萬日圓 日議員被捕

2019-12-25 16:52

日本282名教師猥褻史上最多 被害者一半為學童及學生

2019-12-25 16:44
看更多

熱門文章

影／8公分巨蟑「臨盆難產」獸醫搶救保母子均安

2019-12-25 21:40

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

2019-12-26 10:00

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

最窩心的耶誕老人 她交換到比爾蓋茲37公斤耶誕大禮！

2019-12-25 22:41

吃素父母只餵水果和母乳 1歲半男嬰脫水、四肢浮腫慘餓死

2019-12-25 21:06

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

法國交通大罷工進入第4週 嚴重衝擊耶誕假期

2019-12-26 04:29

惹錯人！持槍搶劫退伍軍人 蒙面歹徒慘遭擊斃

2019-12-26 16:57

影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

2019-12-26 11:25

陸加稅豁免 會有第三波

2019-12-25 23:39

普亭：極音速武器贏美國 世界局勢沒和局

2019-12-26 00:27

北卡羅來納大學槍案勇救同學喪命 星戰字典書封他絕地武士

2019-12-26 11:47

川普：將與習近平親簽協議

2019-12-25 23:44

美國人開車頻率 與景氣脫鉤

2019-12-26 00:35

義國跟進法國 明年開徵數位稅

2019-12-26 00:30

金價登1500美元 明年持續看漲

2019-12-25 23:55

印尼貓王 家裡收容250位喵星人

2019-12-25 21:59

聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬車資她氣炸

2019-12-26 14:04

川普：將和習近平簽「第一階段」貿易協議

2019-12-25 23:55

影／首參加英王室耶誕禮拜 夏綠蒂小公主抱抱圈粉

2019-12-26 15:31

捲性醜聞…英女王坦承今年顛簸 安德魯王子缺席耶誕禮拜

2019-12-26 11:05

美防北韓耶誕禮 4架偵察機夜飛朝鮮半島

2019-12-26 00:21

視訊門鈴、WiFi烘衣機…紐時：小心耶誕禮物擴大監控網

2019-12-26 12:51

影／正面硬上！外行人表演親吻眼鏡蛇 嘴被反咬腫成腸

2019-12-26 15:14

競選活動遇火箭來襲 以色列總理暫避防空洞

2019-12-26 06:42

全球各地歡慶耶誕節 菲律賓法國不平靜

2019-12-25 23:09

英國女王發表耶誕談話 讚年輕世代護氣候倡環保

2019-12-26 04:03

橄欖油業突圍 攻頂級市場

2019-12-26 00:34

棕櫚油漲幅 十年最大

2019-12-26 00:33

收陸企百萬賄賂 日國會議員被捕

2019-12-26 00:00

美股漲不停 投資人不怕

2019-12-25 23:43

燃油價飆漲 寒冬取暖改燒開心果果殻

2019-12-26 15:02

影／今年最後一次！東南亞中東各國爭睹「日環食」

2019-12-26 18:03

美車廠結盟...看上亞馬遜Alexa

2019-12-26 00:34

最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06

日本媽買Switch當聖誕禮物 店員一個貼心舉動守護童心

2019-12-26 15:23

委國送人民「耶誕禮」！貨架堆滿進口貨 好市多直送

2019-12-26 10:30

電子菸致肺疾 美正式指出與維生素E醋酸酯有關

2019-12-26 00:26

護林人人有責！雀巢等國際大廠拒絕採購亞馬遜雨林產品

2019-12-26 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top