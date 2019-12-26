俄國聖誕節無雪 普丁提醒氣候變遷

俄羅斯首都莫斯科迎來史上最高溫的12月，亦即無雪的聖誕節，街上完全不見雪的痕跡，也讓民眾大呼不習慣。（photo by Twitter） 分享 facebook 莫斯科聖誕節看不到雪，普丁也傻眼！莫斯科首都莫斯科在聖誕節迎來史上最高溫6.2度，整個12月份都沒下雪，也讓這座城市的人民大呼不可思議。總統普丁最近也一改對氣候變遷的消極態度，在專家表示氣候週期「不尋常」後，他隨即表示：「俄羅斯將會共同努力，阻擋氣候變遷。」

極地國不下雪

根據《CNN》報導，俄羅斯首都莫斯科在11月至4月份這段期間，街景通常是白雪皚皚。然而這座城市卻在26日迎來史上最高的氣溫6.2度，導致莫斯科至月底都不下雪，讓這個碳排放大國的人民，漸漸對氣候變遷有感。

俄羅斯總統普丁曾表示，氣溫上升是事實，但懷疑人類的貢獻有所幫助。他說：「地球有它不可改變的生命週期，變暖及變冷都是自然現象，人類在其中能扮演的角色是非常有限的。」普丁的一席談話，一度顯示出俄羅斯人民對氣候變遷的態度消極，甚至冷漠。

然而，俄羅斯氣象中心主任羅曼表示：「相較於去年同期，12月23及24日的溫度比往年高出了12度，這幾乎是超自然的現象。」普丁也一改消極的態度，於年底的媒體會議中表示，「雖然氣候變遷看似不可逆轉，我們還是應該設法對抗極端氣候。」

「不尋常」地球週期

據《中東新聞》報導，根據俄羅斯氣象中心公佈的數據顯示，過去30年來俄羅斯的極地區域已上升2.3度，某些區域像是卡拉海，氣溫增幅更高達4.77度，且北極海的冰層面積已減少至432萬平方公里，為史上第3少。

不過，莫斯科依然有機會迎來白色聖誕節，東正教聖誕節是在1月7日，屆時來自東歐的大規模氣旋將能幫助改變地區氣流，帶來一波冷空氣。羅曼指出，現在俄羅斯的氣溫比較像4月底才會出現的溫度，也表示地球的溫度週期，可能已經走入了「不尋常」的階段。

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