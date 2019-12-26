伊拉克過新選舉法 可選出獨立總理？

什葉派伊斯蘭教的領袖薩德爾稱許「新的選舉法走在正確的道路上」，可淘汰腐敗的政黨。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook

伊拉克國會24日通過新的選舉法，選民得以直接投給候選人，而不是只能投給政黨。什葉派領袖稱許新法走在正確的道路，回應民眾的核心訴求：選出無派系的總理。但也有學者指出，新法接近美國的聯邦制，但伊拉克是內閣制，而新法也有可能走回派系分贓的老路。

保障女性與宗教

根據《德國之聲》報導，過去伊拉克的選民只能投政黨票，而贏的政黨得以囊括該省分的所有席次。新的選舉法則讓選民可直接對候選人投下手中的一票，並將選區重劃，每一席次對應到10萬選民。新法也保障女性擁有至少四分之一的席次，更為國內弱勢宗教保留名額，例如基督教。

伊拉克的示威自10月2日延燒至今，為橫跨各年齡層、政黨與宗教的草根運動。自海珊垮台之後，美國扶植一個由遜尼派國會議長、什葉派總理與庫德族總統分享權力的政府，然而政府貪汙腐敗，使得失業率居高不下。雖然前總理馬蒂早於11月30日請辭，但民眾仍不買單，要求選出獨立無派系的總理。

什葉派伊斯蘭教的領袖薩德爾稱許，「新的選舉法走在正確的道路上」，可淘汰腐敗的政黨，回應了示威民眾的核心訴求。

恐回到派系分贓

《紐約時報》指出，在法令公布的幾個小時間，批評的聲音在知識分子圈子中發酵，大西洋理事會的資深研究員卡迪姆認為，新法比較接近美國的聯邦制，但伊拉克是內閣制，「有如將法拉利的引擎裝在福斯的車上」。

卡迪姆也指出，根據伊拉克的憲法，國會議員必須組成政黨才得以參選總理，一旦新法實施後，政黨很有可能推出候選人獨立參選，但同時在背後資助，如此一來伊拉克恐將走回派系分贓的老路。

在巴格達的解放廣場上，一塊布條上寫著「別被騙了：新的選舉法不代表我們的心聲。」伊拉克示威目前已造成超過500人死亡，以及超過1萬9千人受傷。若是新法確定實施，也可能耗費數個月重新劃分選區，示威的結束仍遙遙無期。

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