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「宗教中國化」：編訂社會主義《古蘭經》？

2019-12-26 20:50德國之聲 德國之聲中文網

《每日郵報》引述了一名中共匿名高官的消息，稱對「宗教經典」進行重新編訂的指示已經...
《每日郵報》引述了一名中共匿名高官的消息，稱對「宗教經典」進行重新編訂的指示已經在11月底的全國政協民族宗教委員會座談會上下達。根據這名高官的說法，北京當局要求「全面評估宗教經典」，並且將著重處理「未能與時俱進的內容」。 圖／德國之聲中文網提供
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《每日郵報》引述了一名中共匿名高官的消息，稱對「宗教經典」進行重新編訂的指示已經在11月底的全國政協民族宗教委員會座談會上下達。根據這名高官的說法，北京當局要求「全面評估宗教經典」，並且將著重處理「未能與時俱進的內容」。

法國《費加羅報》則報道稱，中國的宗教管理部門將根據習近平的指示，對不同宗教的意識形態在「社會主義核心價值觀」框架下做出新的解讀。該報還披露，負責此事的官員被要求構建一套「中國特色的宗教體系」。中國當局認為，通過「重新解讀宗教經典」，能夠防止「極端思想」或者「異端邪說」顛覆國家。

據稱，在中國當局下達的指示中，並沒有明確「宗教經典」究竟指哪幾部著作。《每日郵報》以及《費加羅報》都認為，此次重新編訂的典籍至少包括《聖經》以及《古蘭經》。

「該修正的修正、該重譯的重譯」

根據中國官方媒體新華社早先的報道，全國政協民族和宗教委員會在今年11月26日於北京召開了宗教界主題協商座談會，16位宗教界委員、專家學者和基層宗教人士「圍繞教義教規闡釋談了經驗和體會，也提出了工作建議」。與會人士認為，「結合社會发展和時代進步要求，對宗教教義教規作出新的闡釋，是宗教中國化、時代化的歷史選擇」，「近年來我國宗教界積極踐行社會主義核心價值觀，在教義教規闡釋方面做了大量有益探索」。會議要求「組織教界學界力量，系統研究各宗教思想，對經典教義作出與時俱進、權威准確的闡釋，有效抵御極端思想、異端邪說的侵蝕。要對現有宗教經典譯本進行全面評估，針對不符合時代進步的內容，該注釋的注釋、該修正的修正、該重譯的重譯。」與會人士也強調，「堅持從實際出发，制定既符合我國宗教共性又兼顧各宗教特性的闡釋工作計劃，不搞『一刀切』」。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋也出席了11月底的宗教會議，並且在會上要求大家「深入學習領會習近平總書記關於宗教工作的重要論述，堅持繼承與創新相統一，堅持研究與運用相貫通，堅持发揮宗教界主體作用與各方面大力支持相結合，做好教義教規闡釋這篇大文章，逐步形成具有中國特色、符合時代发展要求的宗教思想體系，夯實宗教與社會主義社會相適應的思想基礎。」

自2016年以來，習近平多次在公開演講中提到要「堅持宗教中國化方向」，從而「積極引導宗教與社會主義社會相適應」、「用社會主義核心價值觀來引領和教育宗教界人士和信教群眾」。他認為應當「深入挖掘教義教規中有利於社會和諧、時代進步、健康文明的內容，對教規教義作出符合當代中國发展進步要求、符合中華優秀傳統文化的闡釋」。

目前，中國當局在新疆地區對穆斯林群體的打壓正面對相當大的國際壓力。聯合國方面估計，約有100萬穆斯林被拘禁於當地的「再教育營」中。中國方面則一直堅稱，所謂「再教育營」是基於自願原則的「職業技能教育培訓中心」，是中國為國際反恐事業、去極端化做出的積極探索。不久前，中國當局宣布，「職業技能教育培訓中心」內的所有「學員」均已「結業」；但是國際人權組織則稱，許多被拘禁者的家人依然聯系不上這些「學員」。

而針對基督教，中國當局從2018年起禁止網上零售《聖經》。此外，許多城鎮的教堂十字架被要求拆除，家庭教會也不斷受到打壓。

文山/王凡/(每日郵報、費加羅報、新華社)

本文章由德國之聲授權提供】

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