金正恩的耶誕禮選擇很多？專家：北韓從未停止造武器

北韓威脅美國若去核化協議在今年底以前仍無進展，將送上「耶誕大禮」，多國官員和專家指出，北韓從未停止改善和擴建新武器，因此有許多禮物選項；北韓當地時間26日也譴責美國偵察機在朝鮮半島的「挑釁」行動，並警告勿觸底線。

「韓聯社」報導，北韓官方宣傳網站Meari在26日譴責美國與南韓升級對北韓的監控行動，「我們密切關注這些敵軍挑釁的行動，他們應該知道我們的耐心有限。」Meari也批評南韓跟隨美國的「壓制計畫」，呼籲南韓自制並警告嚴重後果。

在美國與北韓去核化對話陷入僵持後，北韓領導人金正恩也忙著發展更強大致命的核武，以攻擊南韓、日本、駐亞洲美軍，甚至是美國本土。

「華盛頓郵報」報導，根據武器研究網站Datayo，北韓送上的「耶誕大禮」可能是試射搭載洲際彈道飛彈(ICBM)，搭載多彈頭和飛行反制系統以甩開飛彈攔截器。

金正恩要求研發潛艇艦隊，並尋求盡快佈署新船艦，專家認為這些新船艦可用來發射飛彈；金正恩甚至可能利用衛星計劃復甦北韓，並宣稱北韓身為主權國家有權發展太空計劃。武器專家表示，北韓可能透過衛星發射來發展飛彈技術。

雖然北韓過去兩年主動暫停試射多數飛彈，但根據一份官方聲明，北韓13日在西海衛星發射基地(Sohae)測試台試射最新飛彈發動機，這一次飛彈持續燃燒400秒，幾近七分鐘。

密切關注北韓試射的分析師大感訝異又好奇，北韓最新試射的ICBM足以射達美國西岸，這次試射暗示北韓從未停止建造新型強大武器。

美國分析師認為，西海基地兩次試射反映北韓連續多月研究液體燃料飛彈，包括「火星-14」和「火星-15」兩種洲際彈道飛彈，以及多種短程和中程飛彈。

加州密德伯里國際研究學院(MIIS)武器專家路易斯(Jeffrey Lewis)表示：「沒人想到北韓在幾個月內研發出這一切系統，北韓即使暫停試射，但其核設施與飛彈設施仍持續運作……他們選擇合適的政治時機公開武器。」

分析師認為，北韓科學家逐漸搗毀阻礙金正恩以核彈頭攻擊美國的多種技術阻礙，金正恩可能決定展示其技術突破。

前政府武器首席官員的范狄本(Vann Van Diepen)表示，金正恩可能也會展示其有能力欺騙美國的反飛彈攔截系統，但不清楚北韓從外界獲得技術協助或自行研發。