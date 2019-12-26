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CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2019年是青年行動主義的一年，全球各地的學生和年輕人採取行動，為社會性別平等和氣候行動等議題而戰。

亞洲國家今年的一些社會運動取得重大進展，像是台灣同婚合法化以及香港反送中運動，以下是五位亞洲推動變革的年輕代表：

台灣24歲的翁鈺清爲「婚姻平權大平台」成員，17歲起就開始參加高雄的同志遊行，為爭取LGBT權利而怒力。她表示，最美好的部分是在台灣法院宣布同性婚姻法案通過之後，因為她開始收到許多同性伴侶的結婚邀請，其中許多人已經為此等了好多年。

翁鈺清說，「大家越來越能接受LGBT族群。我們是亞洲第一，我為我的國家感到驕傲」。

香港反送中運動延燒超過半年，示威群眾站在前線與警方發生衝突，11月的區議會選舉中，泛民主派大獲全勝，其中年僅23歲的仇栩欣（ Jocelyn Chau ）以 47% 的得票率擊敗同選區對手。

香港2014年的雨傘運動讓當年僅是學生的她有所體悟，仇栩欣表示，「我那時想，將來我能以什麼方式幫助社會？」。畢業後，先在一家銀行擔任客戶經理，之後參與反送中示威活動，「我不願意看到政府讓香港陷入危險，所以我決定挺身而出」。

印度12歲的莉席瑪．龐蒂（Ridhima Pandey）是包括瑞典環保少女童貝里在內的16名年輕運動家之一，他們9月向聯合國提出控訴，指責世界五大經濟體因不採取行動應對氣候變遷而侵犯兒童權利。

龐蒂住在印度北部的烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）。該地區2013年遭到洪水和土石流侵襲，導致數千人死亡。於是，龐蒂決定狀告政府，理由是未能解決氣候變遷問題，該案被駁回後再上訴至最高法院，全案審理中。

南韓22歲Jijie Yang是“MeToo”女權運動者之一，現在是青年組織「青少年女權主義網路」的聯合代表。 

緬甸24歲Ye Wai Phyo Aung是倡導言論自由組織Athan共同創辦人之一，2018年在政府持續打壓的過程中，協助成立該組織。他表示，緬甸言論自由的整體局勢岌岌可危，不僅運動家、維權人士和記者有危險，一般民眾和社區領袖也都有風險。

台灣24歲的翁鈺清爲「婚姻平權大平台」成員，被CNN評為亞洲推動變革的年輕代表之...
台灣24歲的翁鈺清爲「婚姻平權大平台」成員，被CNN評為亞洲推動變革的年輕代表之一。截自「婚姻平權大平台」網站
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香港23歲的仇栩欣在此次區議會選舉中獲勝，被CNN評為亞洲推動變革的年輕代表之一...
香港23歲的仇栩欣在此次區議會選舉中獲勝，被CNN評為亞洲推動變革的年輕代表之一。截自臉書
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香港反送中婚姻平權

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