巴西總統打貪腐 赦免軍警惹議

巴西總統簽署打擊貪腐、暴力、犯罪的反犯罪法案。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 巴西總統簽署反犯罪法案！打擊貪腐、暴力、犯罪的反犯罪法案於12月中獲得巴西聯邦政府批准，巴西總統波索納洛也在25日正式簽署。波索納洛自從1月上台以來便誓言打擊犯罪，除了簽署反犯罪法案，他也放寬警察權力。

反犯罪法案規定嚴

根據《半島電視台》報導，波索納洛過去是位陸軍上尉，他在去年競選活動中曾保證將致力於打擊貪腐，且因為巴西的謀殺案數量在全世界是數一數二的高，因此波索納洛也承諾會採取行動控制連年上升的犯罪率。

通過反犯罪法案的目的便是希望打擊貪腐與犯罪，法案中的規定包括允許當犯罪涉及生命、性自主權或性犯罪時，可以使用遺傳基因相關證據協助辦案等等。除此之外，巴西知名法官莫羅表示，波索納洛遵照司法部建議否決了法案的部分內容，否決的內容包括若罪犯利用社群網絡犯案，其刑期會增加2倍。

赦免軍警有疑慮

根據《德國之聲》報導，波索納洛在競選活動中表示，必須在處理犯罪案件時更加嚴厲，他認為，軍警在辦案時，就算殺了10到15位「罪犯」也不必上法庭接受審判。因此他於23日赦免了保安部隊在辦案過程中因「過失犯罪」、「自我防衛」等原因被定罪的警官與士兵。除此之外，他也赦免了部分在鎮壓示威活動時犯罪的軍警。

據官方數據統計，2019上半年的謀殺事件比2018年同期少了21.2％，不過警察殺人的案件卻增加，尤其是在聖保羅以及里約熱內盧兩地區最為嚴重。以里約熱內盧為例，即使2019年上半年謀殺案件比前一年同期少了22.6％，但警察殺人的案件卻占了所有謀殺案件中的30％。

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