影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

以色列總理內唐亞胡25日晚間前往南部，參加他率領的聯合黨（Likud）造勢大會，但才剛剛上台，就有人從加薩走廊發射火箭，讓維安人員緊急護送他離開舞台、進入避難所。事後，以色列戰機對加薩走廊展開空襲報復。

這起事件發生在亞實基倫（Ashkelon），當地距離加薩走廊僅幾公里。從媒體報導和現場畫面可看到，主持人將內唐亞胡夫婦介紹上台，但才過約2分鐘時間，就可聽見維安人員對著內唐亞胡狂比手勢，還可聽見有人大喊「紅色警戒！總理正離開舞台！」

此時，現場喇叭仍繼續播放歌曲，聯合黨支持者則持高喊「畢比！畢比！」（Bibi，內唐亞胡暱稱）。據指主持人隨後告訴民眾，因應火箭襲擊，亞實基倫已發布紅色警戒，但無須擔心。

以色列國防軍指一枚火箭從加薩走廊朝以色列飛來，但被鐵穹防空系統擊落。加薩走廊目前由哈瑪斯（Hamas）和PIJ掌控，目前尚無人出面坦承犯案。以色列戰機則在26日凌晨對加薩走廊展開空襲，瞄準數個哈瑪斯據點。

這是內唐亞胡繼9月之後，二度碰到造勢大會被火箭襲擊打斷。他在約12分鐘後重新現身，接受支持者歡呼，並且直接提及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）上次發起的火箭襲擊事件。內唐亞胡稱，被以色列用飛彈擊殺的PIJ領導人阿爾阿塔（Abu al-Ata）「已不在這裡」，還說「不管是誰搞出這次襲擊，現在就該捲舖蓋走人」。