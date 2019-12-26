勞力短缺增加底氣 愈來愈多日本勞工勇於抗議職場不公

金融時報說，日本勞力短缺的現實提升了勞工話語權，這可由今年以來幾波勞工勇於發聲抗議職場霸凌的事件，看出這個趨勢。

日本職場向來對女性職員有著許多不成文規定，像是上班必須化妝、穿高跟鞋、視力需要矯正者甚至不能戴一般眼鏡必須戴隱形眼鏡。

在殯葬禮儀公司擔任兼職助理的石川優實，今年初在社群媒體上仿效西方抗議職場性騷擾的#MeToo活動，發起拒穿高跟鞋的#KuToo網路連署運動（Ku同時是日語鞋子與疼痛的字首發音）時，支持的回應從全日本蜂擁而來。

金融時報指出，#KuToo運動得到的熱烈回響，反映出社會對性別平等的關切，以及在職場被霸凌的員工站出來為自己的權益發聲的意願正在增強。

根據政府勞工機構的統計，到機構諮商雇主霸凌或濫權的個案，過去十年間增加一倍以上，由2009年的35,759件增加到今年的82,797件。勞工政策與訓練研究所資深研究員Masato Gunji說：「現今勞動人力短缺無疑是促使這種改變的部分原因。」

明年將上路的工作型態改革法案，是日本職場環境變化最顯著的體現，這項新法為防範勞工過勞工作，規定加班時數全年不得超過720小時。