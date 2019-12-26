針對美國 伊朗計劃與中俄舉行聯合軍演

（德國之聲中文網）伊朗武裝部隊發言人星期三表示，該國將和中國及俄羅斯一起在印度洋北部將舉行為期四天的聯合海軍演習

在華盛頓對伊朗施加空前的經濟制裁之時，德黑蘭尤其願意尋求和北京及莫斯科開展加強軍事合作的三方演習。近年來，俄羅斯和中國海軍也加強了和伊朗軍方的往來。

伊朗軍事發言人阿博法茲·謝卡奇將軍說，此次旨在促進區域安全保障的演習將延伸到阿曼海。這次演習被視為針對美國最近與其區域盟友沙特阿拉伯進行的演習。值得一提的是，中國也曾參與其中。

在最近波斯灣緊張局勢升級，包括油船和沙特石油設施受到飛彈和無人機攻擊後，美國向當地增派了軍隊，並向沙特阿拉伯額外提供了多個導彈防御系統。

為"全面戰爭"做准備？

華盛頓指稱伊朗對沙特一處世界上最大石油加工設施以及一處油田發起了攻擊。導致油價出現了自1991年海灣戰爭以來最大幅度的飆升。雖然和伊朗同盟的胡塞反叛武裝力量聲稱對襲擊負責，但沙特阿拉伯表示，伊朗"毫無疑問"的是背後的始作俑者。

伊朗否認了這一點，並警告說任何針對該國的報復性襲擊都會導致一場"全面戰爭"。同時，伊朗不顧2015年和世界各國簽署的核協議，開始在該協議規定範圍之外進行鈾濃縮的行動。一年前，美國單方面的退出了這項核協議。

2017年，伊朗與中國在波斯灣霍爾木茲海峽的戰略航道進行了聯合海軍演習。這裡是全球近三分之一海運石油的必經之地。

任琛/楊威廉（美聯社）

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