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委國送人民「耶誕禮」！貨架堆滿進口貨 好市多直送

2019-12-26 10:30聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

委內瑞拉去年耶誕節處於物資極度短缺窘境，人民過了一個「沒有燈光的耶誕節」，但今年這個長期奉行社會主義的政府，意外送給委國人民一個耶誕禮：有限的自由市場。

華盛頓郵報報導，委國總統馬杜洛近幾個月來暫時放寬過往的物價管制、進口商品稅和美元使用管制。截至目前，新政策為委國經濟注入一線生機，已從去年的年通膨率百分之150萬降至今年的百分之1萬5000。

這些變化暫時能減緩委國經濟壓力，但很大程度上只像經濟的ok蹦，只能止止血。舉例來說，沒有跡象表明政府有更宏觀的策略，能扭轉農業用地和企業遭掠奪和沒收的局勢，這些都是導致近代最嚴重經濟崩潰的因素之一。

然而，隨著新措施的實施，曾經空蕩蕩的商店貨架上擺滿充足的商品，包括牛肉、雞肉、牛奶和麵包等，但因價格高昂，實際上卻讓很大一部分人口承擔更重壓力。

不過，較有錢的委內瑞拉人湧入幾十家新開的店，包括至少一家冒牌的沃爾瑪百貨（Walmart），這些店的架上堆滿美國Cheerios穀片、義大利火腿、好市多（Costco）自有牌品科克蘭（Kirkland Signature）橄欖油等進口貨，大部分是從美國零售商好市多和邁阿密其他大盤零售商一貨櫃一貨櫃運往委內瑞拉。

馬杜洛持續與反對派領袖瓜伊多和其背後支持者美國陷入政治僵局，但是美國對委國的制裁似乎並未抑制進口量的激增，主要原因為美國僅禁止美國人與委國政府做生意，而非委國個人。

委國全國商業總會主席庫薩諾（Ricardo Cusano）表示，「政府之前已經沒有任何辦法能重啟經濟，因此就透過自由市場讓人民做想做的事。社會主義者仍然掌權，但已打輸這場意識型態戰爭」。

此外，委國去年開始讓美元交易合法化，並取消對大量商品加徵進口稅，但這些措施直到近幾個月才開始奏效，因為政府進一步放棄管控零售物價。曾經賣不了多少錢的麵包、雞肉和牛肉等，現在正以市場價格出售，至少讓部分透過供應鏈機制的農場生產和銷售正常化。

馬杜洛上月顯然也為萬能的美元歡呼，他當時表示，「我認為外界稱為美元化的過程並不糟糕。它能幫助委國生產區域復甦和經濟運轉」。

一名委內瑞拉婦女在一間稱為「迷你沃爾瑪百貨」的商店裡選購洗衣精。路透
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委內瑞拉好市多

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