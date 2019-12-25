全球難民悲慘年 先進國不願庇護

2019年是全球難民悲慘的一年，敘利亞、墨西哥、緬甸、阿富汗與利比亞等國的難民，常常在他國遭受不人道的待遇，然而母國政府的暴政又令人卻步。聯合國指出，難民的庇護申請在先進國家愈來愈困難，多達85%的難民不得不落腳於貧窮或中等收入的國家。

兒童移民遭關押

根據《半島電視台》報導，土耳其收留的難民全世界最多，其中370萬來自敘利亞。10月川普宣布自敘利亞撤軍，土耳其打算在邊界建立一條安全區，以方便遣返境內的敘利亞難民，然而土耳其不斷的空襲卻也造成當地人大量出逃。

在美國邊境，政府在未經同意的情況下強取墨西哥移民的DNA，人權團體批評此舉有違個人隱私，《美聯社》也指出，美國一年關押近7萬名兒童移民，長達數個月的拘留對兒童普遍造成難以抹滅的心理創傷。

巴國盤算驅逐

7月緬甸官員訪問孟加拉，試圖說服遭迫害的羅興亞人返回緬甸，但羅興亞人一旦回到緬甸恐怕沒好日子過。此外，約有140萬的阿富汗難民已在巴基斯坦落地生根，對此巴基斯坦政府正盤算著如何驅逐。

在利比亞的移民拘留所中，多是從歐洲遣返回來的難民，其中虐待、性侵、謀殺的事件層出不窮。根據國際移民組織的統計，今年死於偷渡途中的歐洲非法移民超過1,200人，已連續5年破千，整個西半球的難民死亡人數也節節高升。

難民面對兩難

「世界各地的難民都受到遣返母國的壓力。」NGO人權觀察的難民人權主任弗里利克表示，許多難民面臨兩難，待在其他國家往往得挨餓受凍，受到不人道的待遇，回到母國又得面對腐敗政府的壓迫。長駐美墨邊境的記者博斯克指出，川普更將非法移民入罪化，美國監禁的難民是全世界之最。

「對難民的排外情緒依然高昂。」聯合國難民署的發言人休斯指出，難民的庇護在先進國家申請愈來愈困難，高達85%的難民不得不落腳於貧窮至中等收入的國家，雖然這些國家願意接納難民，但他們的人民往往也在水深火熱之中。

《UN News》報導，12月於日內瓦舉行的全球難民論壇則是個契機，各大開發銀行已承諾撥出超過100億美金的協助，各國也承諾提供更多學校、安置機構、基礎建設，其中私人企業的承諾範圍最廣，包含給予難民超過1萬5千個就業機會，以及每年12.5萬小時的免費法律扶助。

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