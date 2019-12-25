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打火英雄多為義消 澳政府拒補償慰勞

2019-12-25 20:56台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

澳洲今年的森林大火至今未熄，在受災慘重的新南威爾斯州，將近9成的打火英雄是義消！對於甘願犧牲工作的義消來說，看似無止盡的野火是沉重的負擔，澳洲民間紛紛捐助金錢與物資，然而政府卻拒絕給予其足夠的補償。

義消滿腔熱血

根據《BBC》報導，號稱擁有全世界最多義消的「新南威爾斯州鄉區消防局」，在7萬打火英雄中除了少數的資深成員外大多不支薪。類似的組織在維多利亞州、南澳州、西澳州等已存在上百年之久，這些省分每逢夏季常常飽受野火之苦，近年來更擴及到塔斯馬尼亞州和昆士蘭省。

過去野火只集中在特定時期，而且範圍有限，然而這樣的情況已在去年開始改變，野火季悄悄從夏末提前至春季，今年更是火上加油，自從9月以來將近3,000位消防員，天天在外對抗如小型歐洲國家面積大小的森林大火。

看似無止盡的大火對於義消來說是沉重的負擔，女義消巴拉諾夫斯基坦言，大家都是憑藉滿腔熱血拚命，然而老天遲遲不降甘霖，目前也沒有什麼有效方法可以阻止大火。

澳洲政府拒絕補償

澳洲工黨和消防員的團體向政府呼籲，必須給予義消足夠的補償。義消協會的會長霍爾頓表示，義消往往得犧牲數星期的工作，長時間在外與火搏鬥，甚至自行負擔交通費用，若政府不予以補償，依靠義消的熱情和責任感並不是長久之計。對此，澳洲政府竟然斷然拒絕。

然而，澳洲民間對於義消的支持有增無減，在聖誕節前後，新南威爾斯州鄉區消防局紛紛收到許多店家的捐款，網路上也有民眾集資購買防毒面具、食物等補給品。

對照台灣的現況，消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，台灣的義消原則上不會進火場，大多是負責拉水帶和收水帶的工作，平時的訓練不多、裝備也不足，約一個月一兩次的定訓。朱智宇認為，台灣和澳洲的根本差異或許在於，台灣的工時普遍較長，較少民眾願意撥出空閒時間擔任義消。

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澳洲大火

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