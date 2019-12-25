抓到了！智利政府直指K-POP是群眾示威幕後煽動者

智利政府將K-POP視為10月初因提高地鐵票價而觸發，持續兩個月的反政府示威的幕後推手之一，從而引發了爭議。

南韓《東亞日報》25日報導，智利《時代評論者報》21日(當地時間)報道了智利內政部起草並提交給檢察機關的112頁的《示威因素分析報告》內容。該報告書分析了從以首都聖地牙哥地鐵費用上調為開端，示威激化的10月18日開始到上個月21日為止，一個月的時間裏在社交網絡服務(SNS)等上500萬名用戶寫的與示威有關的6000萬條留言的大數據。這份報告說，31%的用戶和19.3%的留言來自智利外部，暗示有外部勢力介入。

該報告書指出，將SNS上提及智利示威的主要集團劃分為5個，其中K-POP粉絲集團位居第三。意思是說，年輕網民在示威初期通過400萬次以上的轉發數煽動了示威的參與。

對於政府的這種分析，市民們往SNS上傳諷刺文章，進行了嘲弄。一位網民上傳了戴著口罩的K-POP偶像歌手的照片，並寫道「使智利社會陷入混亂的主犯在機場的獨家照片。遮臉可能會有危險，要小心」。K-POP粉絲們為了反駁政府的報告書，計劃27日在聖地牙哥舉行名為「智利K-POP粉絲大規模遊行」的活動。