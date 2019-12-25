涉收中國賭場業者賄賂370萬日圓 日議員被捕

日本自民黨眾議員秋元司，25日因涉嫌收受中國賭場業者的賄賂，遭東京檢方逮捕到案。

秋元在2017年8月至2018年10月擔任內閣府副大臣兼國土交通副大臣，負責包括賭場在內的綜合度假區（簡稱IR）興建等觀光政策；那是日本首相安倍晉三振興經濟與觀光業計畫的一部分。

綜合日媒報導，東京檢方調查發現，中國主要經營網路體育彩券銷售與線上遊戲的「500.com」，企圖透過秋元來爭取參與開發北海道綜合度假村的機會。由於涉及太多爭議，該度假村招商計畫已在11月喊停。

《共同社》指出，秋元得知500.com對北海道的IR項目感興趣，於2017年9月，在東京都內收取500.com給的300萬日圓現金，另在2018年2月接受赴北海道旅遊的招待，獲得旅費等價值約70萬日圓的好處。此外，秋原也曾參訪過500.com位於中國廣東省深圳的總部。

目前500.com因涉嫌未經申報擅自把數百萬日圓現金帶入日本，檢方正以涉嫌違反《外匯法》展開調查，並逮捕該公司董事與顧問鄭希（37歲）、紺野昌彥（48歲）和仲裡勝憲（47歲）共3人。