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北韓耶誕禮 CNN：不會是洲際飛彈

2019-12-25 18:09世界日報 編譯中心／綜合24日電

耶誕節前夕，外界都在猜北韓要送美國什麼「耶誕禮」。美國有線電視新聞網（CNN）分析，應不是洲際彈道飛彈試射，而是對美政策將轉為強硬，並不再就去核化談判。

CNN引述「熟知北韓領導階層目前心態」的不具名消息人士指出，由於彈劾案在政治上削弱美國總統川普，連帶影響川普明年連任機會，北韓正計畫對美採取強硬政策，包含不再就去核化議題進行談判，及鞏固北韓身為核武國家的地位。

多名分析家指出，北韓擔心即使與美方達成核武協議，若川普在明年11月大選連任失利，他的繼任者恐不會遵照協議；近期也有多位北韓外交人員表示，川普政府退出伊朗核協議的決定，是他們無法信任美方會忠於一項長期協議的原因。

CNN所引述的消息人士表示，若川普連任成功，北韓會較願意再與美方接觸，但雙方要恢復會談的門檻也變高，「非核化議題，目前看來是沒得談」。

北韓擴建飛彈發射器工廠

另據美聯社報導，美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs）最近公布一張衛星圖像，曝光了平壤北方平城市附近生產遠程飛彈發射設備的「3月16日工廠」（March 16 Factory）新建建築。

蒙特雷國際研究學院東亞防擴散項目主任路易斯說，這家工廠似乎是加建了新的廠房。路易斯將北韓擴建「3月16日工廠」稱為是一個「大新聞」。

北韓川普彈道飛彈

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