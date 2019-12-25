英女王耶誕演說曝光 坦承「顛簸」的一年

英國女王伊莉莎白二世將於25日的耶誕演說中，形容今年「相當顛簸」。英國上下和王室度過紛亂一年，除了因脫歐議題造成國家嚴重分裂，女王次子安德魯王子也身陷性醜聞風暴。

另外，英國女王的丈夫、高齡98歲的菲利普親王今天一早終於離開醫院，趕上耶誕節與家人團聚。

中央社引述法新社報導，對英國女王而言，今年充滿令人失望事件。最令她難堪的，可能莫過於安德魯王子接受英國廣播公司（BBC）專訪的災難。安德魯在訪問中試圖澄清他和已故美國孌童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）並不熟。但他仍然遭到英國媒體揶揄，據傳白金漢宮也批評他的說法。隨後安德魯承諾將「暫時退出公共事務」。

英國女王在耶誕演說中，將援引耶穌的一生作為人們如何達成和解的範例。她將表示，耶穌的故事證明，「抱持信念和希望邁出的一個個小步伐，如何能克服長期分歧和根深柢固分裂」。

女王這段談話，被解讀為指的是關於脫歐議題的論戰已撕裂英國。女王還將表示：「這條道路並非總是平順，且今年內或許不時會感到相當顛簸。但即使是小步前進，也能帶來大大不同。」

英國王室評論家認為，女王這次用「顛簸」形容，是自1992年以來她最明確承認過去一年動盪的耶誕演說。當年女王有三名子女婚姻觸礁，她鍾愛的溫莎城堡也幾乎被大火毀盡，她形容是「多災多難的一年」。

桌上家族照 少了哈利夫妻

編譯張佑生╱綜合24日電

另外，英女王去年在白金漢宮白色會客廳錄製耶誕全國談話時，桌上擺的王室成員照片幾乎全員到齊，包括新婚的哈利與梅根。不過泰晤士報報導，女王今年在綠色會客廳錄製談話時，哈利與梅根的照片不見了，小倆口正帶著兒子亞契在加拿大與梅根家人共度耶誕假期，連傳統的女王耶誕前午宴都沒參加。

王室觀察家指出，今年的照片排列很有可能由王儲查理主導，獲女王同意，以王室繼承人最前面的順位為主角，包括嫡長子查理夫婦和嫡長孫威廉一家人，包括嫡曾孫喬治，另外還有女王王夫菲利普親王以及女王的父王喬治六世。哈利是威廉的弟弟，接班排名很後面，最近又屢屢表現出要「走自己的路」，可能因此遭直接剔除。