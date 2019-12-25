親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

英女王耶誕演說曝光 坦承「顛簸」的一年

2019-12-25 18:12世界日報 編譯中心╱綜合24日電

英國女王伊莉莎白二世將於25日的耶誕演說中，形容今年「相當顛簸」。英國上下和王室度過紛亂一年，除了因脫歐議題造成國家嚴重分裂，女王次子安德魯王子也身陷性醜聞風暴。

另外，英國女王的丈夫、高齡98歲的菲利普親王今天一早終於離開醫院，趕上耶誕節與家人團聚。

中央社引述法新社報導，對英國女王而言，今年充滿令人失望事件。最令她難堪的，可能莫過於安德魯王子接受英國廣播公司（BBC）專訪的災難。安德魯在訪問中試圖澄清他和已故美國孌童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）並不熟。但他仍然遭到英國媒體揶揄，據傳白金漢宮也批評他的說法。隨後安德魯承諾將「暫時退出公共事務」。

英國女王在耶誕演說中，將援引耶穌的一生作為人們如何達成和解的範例。她將表示，耶穌的故事證明，「抱持信念和希望邁出的一個個小步伐，如何能克服長期分歧和根深柢固分裂」。

女王這段談話，被解讀為指的是關於脫歐議題的論戰已撕裂英國。女王還將表示：「這條道路並非總是平順，且今年內或許不時會感到相當顛簸。但即使是小步前進，也能帶來大大不同。」

英國王室評論家認為，女王這次用「顛簸」形容，是自1992年以來她最明確承認過去一年動盪的耶誕演說。當年女王有三名子女婚姻觸礁，她鍾愛的溫莎城堡也幾乎被大火毀盡，她形容是「多災多難的一年」。

桌上家族照 少了哈利夫妻

編譯張佑生╱綜合24日電

另外，英女王去年在白金漢宮白色會客廳錄製耶誕全國談話時，桌上擺的王室成員照片幾乎全員到齊，包括新婚的哈利與梅根。不過泰晤士報報導，女王今年在綠色會客廳錄製談話時，哈利與梅根的照片不見了，小倆口正帶著兒子亞契在加拿大與梅根家人共度耶誕假期，連傳統的女王耶誕前午宴都沒參加。

王室觀察家指出，今年的照片排列很有可能由王儲查理主導，獲女王同意，以王室繼承人最前面的順位為主角，包括嫡長子查理夫婦和嫡長孫威廉一家人，包括嫡曾孫喬治，另外還有女王王夫菲利普親王以及女王的父王喬治六世。哈利是威廉的弟弟，接班排名很後面，最近又屢屢表現出要「走自己的路」，可能因此遭直接剔除。

女王英國王室

延伸閱讀

英女王錄製耶誕談話 桌上家族照少了這對夫妻特...

加拿大過節 哈利梅根公布小王子超可愛耶誕卡

英女王耶誕午宴 哈利全家缺席改到美國度假

英國人就是看梅根不順眼？訪談特輯比一比 凱特...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

聖母院200年來首次沒耶誕彌撒 巴黎人添空虛感

2019-12-25 17:23

涉收中國賭場業者賄賂370萬日圓 日議員被捕

2019-12-25 16:52

日本282名教師猥褻史上最多 被害者一半為學童及學生

2019-12-25 16:44

驚！俄反對派要員 遭政府強送至北極充軍

2019-12-25 18:14

跨海鐵路通克里米亞 俄國影響力延伸

2019-12-25 18:10

專心對抗中俄 美擬撤軍西非 中東、拉美駐軍大減

2019-12-25 18:10

北韓耶誕禮 CNN：不會是洲際飛彈

2019-12-25 18:09

抓到了！智利政府直指K-POP是群眾示威幕後煽動者

2019-12-25 17:02

外媒：中國駭客在美刑滿出獄 返國繼續任教

2019-12-25 14:47

金正恩嗆送耶誕禮選擇可多了 專家：造武從沒停

2019-12-25 14:46

防北韓試射「耶誕禮」 美4偵察機飛朝鮮半島

2019-12-25 14:35

俄反對派失蹤 竟被強行徵召送北極圈充軍

2019-12-25 14:33

普亭：俄擁全球唯一極音速武器 輪美追趕我們

2019-12-25 14:26

平安夜不平靜 規模6.3地震襲加拿大卑詩省外海

2019-12-25 14:06

影／你知道嗎？英國曾禁過耶誕節 耶穌根本不在12月生

2019-12-25 13:27

跌倒撞到頭一度失憶 巴西總統健康頻亮紅燈

2019-12-25 13:21

傳日議員秋元司被捕 疑收受中國賭場業者賄賂

2019-12-25 13:04

沖繩歸還日本前 美文官軍方曾就核武部署折衝

2019-12-25 13:01

史上第一次！普亭：俄國新武器領先全球 輪到美國追趕

2019-12-25 12:55

恐攻殲滅戰！布吉納法索遭不明聖戰組織攻城 已122死

2019-12-25 12:39

空襲加薩造成1家9口喪生 以色列軍方坦承錯誤

2019-12-25 11:53

利比亞果菜市場炸彈爆炸 釀平民4死6傷

2019-12-25 11:38

就業結婚壓力大 韓國年輕人罹患恐慌症大增

2019-12-25 11:37

俄部署超高音速武器 普亭：美國望塵莫及

2019-12-25 11:03

對應北韓耶誕禮 美4架偵察機飛臨朝鮮半島上空

2019-12-25 10:56

日產副營運長閃辭跳槽 重創公司營運再造計畫

2019-12-25 10:32

評／妖風襲來？全球民主危機與美中關係

2019-12-25 10:11

驚！俄反對派要員遭政府綁走 強行送至北極充軍

2019-12-25 09:20

巴黎歌劇院街頭上演天鵝湖 以藝術抗議退制改革

2019-12-25 08:58

平安夜人倫悲劇 英國父親與2子女溺斃西班牙泳池

2019-12-25 08:54

布魯塞爾呼籲柏林 接收未成年難民

2019-12-25 03:06

「文安會」氣氛有改善 韓日問題仍無解

2019-12-25 00:38

美軍若全面撤出西非 法國將首當其衝

2019-12-25 00:10

全力對付中俄 美擬從非洲、中東、拉美撤軍

2019-12-25 00:05

莫迪軍事改革 印度內閣通過增設國防參謀長

2019-12-24 23:14

布拉格市長華郵示警中國威脅 喜迎新姊妹市台北

2019-12-24 22:40

遭童貝里批評抗暖化不力 澳洲總理高呼澳洲優先

2019-12-24 22:26

美國考慮從非洲中東拉美撤軍 專心對付中俄

2019-12-24 22:16

法國反年改罷工持續延燒 影響耶誕假期旅遊

2019-12-24 21:39
看更多

熱門文章

荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處 台灣這兒也上榜

2019-12-24 20:47

科學家在恆河發現「極大量超級細菌」

2019-12-24 22:37

2019日本最可愛女高中生出爐 網友：怎麼亞軍比較可愛

2019-12-24 21:02

史上第一次！普亭：俄國新武器領先全球 輪到美國追趕

2019-12-25 12:55

加濕器殺菌劑遺害 16歲少女脫髮免疫力衰退全身病

2019-12-25 09:20

還抱有美國夢？當地人自己點出國家的10大問題

2019-12-25 09:25

童顏正妹自爆全臉整形 全因前男友一句話

2019-12-24 20:29

匪徒便利店搶錢 被退伍軍人店員擊斃

2019-12-25 06:33

飛機上前方乘客平板畫面「好害羞」 網友怒轟：去廁所吧！

2019-12-25 13:38

驚！俄反對派要員遭政府綁走 強行送至北極充軍

2019-12-25 09:20

小費人生／自己端菜換盤 小費僅給10％…店主、客人爆群架

2019-12-24 23:37

川普說將和習近平舉行美中第一階段貿易協議簽署儀式

2019-12-25 06:23

川普：將舉行儀式 和習近平簽署初步貿易協議

2019-12-24 23:20

影／男孩跟老虎玩「123木頭人」 一個回頭差點嚇尿

2019-12-25 10:54

巴菲特送禮1萬美元股票 親友選擇加碼買進

2019-12-24 23:07

影／男孩合照被當成獵物 下一秒老虎向前飛撲結局爆笑

2019-12-25 15:06

全力對付中俄 美擬從非洲、中東、拉美撤軍

2019-12-25 00:05

緊盯耶誕老人行蹤 美國太空人首度提供協助

2019-12-25 05:04

日產副營運長閃辭跳槽 重創公司營運再造計畫

2019-12-25 10:32

長期遭性侵被丈夫漠視 公公求愛不成持刀殺害媳婦

2019-12-25 17:44

小費人生／稅前稅後亂算、帳單自己亂改…店家灌水小費 花招百出

2019-12-24 23:37

影／你知道嗎？英國曾禁過耶誕節 耶穌根本不在12月生

2019-12-25 13:27

晶片股看旺 專家喊買

2019-12-25 00:35

美國考慮從非洲中東拉美撤軍 專心對付中俄

2019-12-24 22:16

美軍若全面撤出西非 法國將首當其衝

2019-12-25 00:10

小費人生／快餐快飲店「跟進」收小費 客不給被「另眼相待」

2019-12-24 23:37

「耶誕快樂！」留著大白鬍鬚銀行搶犯 當街撒錢讓人撿

2019-12-25 11:23

快簽了！川普證實中美即將簽署第一階段經貿協定

2019-12-25 17:03

美股平安夜前很平安 市場看好聖誕行情可望延續至明年

2019-12-25 07:05

共同創辦人卡拉尼克出清持股離開董事會 全退Uber

2019-12-25 07:55

股神巴菲特接班人 康姆斯浮上檯面

2019-12-25 00:32

俄部署超高音速武器 普亭：美國望塵莫及

2019-12-25 11:03

Uniqlo全自動化終達陣！祕密武器原來是這個

2019-12-24 23:22

尿尿小童400歲 今變身耶誕老人吸睛

2019-12-24 21:03

影／凱文史貝西再發詭異耶誕問候 要大家「以德報怨」

2019-12-25 14:29

川普回憶客串小鬼當家2為主角指路 視為光榮

2019-12-25 11:23

香港反政府抗爭不息 港人全世界找房

2019-12-24 23:56

年底債市賣壓出籠 負殖利率公債半年內縮水6兆美元

2019-12-24 23:47

布拉格市長華郵示警中國威脅 喜迎新姊妹市台北

2019-12-24 22:40

危機處理高手…波音新CEO凱爾洪戰功彪炳

2019-12-24 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top