驚！俄反對派要員 遭政府強送至北極充軍

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的助手、反貪腐基金會（FBK）成員在失蹤近24小時後，被政府強行徵召入伍，送至近北極圈的地方服役。

紐約時報報導，現年23歲的反貪腐基金會專案經理謝維迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）23日先被拘留在莫斯科的自家公寓。納瓦尼說，謝維迪諾夫的手機SIM卡被停用，因此無法立即聯繫同事或律師。

納瓦尼等人在發現謝維迪諾夫失蹤且家中房門被破壞後，隨即報警協尋，反貪腐基金會的律師和維權人士稱已與他失聯逾16小時，因此提出失蹤人員報告。然而24日和謝維迪諾夫重新取得聯繫後發現，他已被送至近北極圈的防空軍事基地服役。

納瓦尼是克里姆林宮最著名的批判者，因長期公開批評俄羅斯政府，成為總統普亭的眼中釘。納瓦尼在推特上表示，「看起來像是普亭親自計畫要孤立我們的謝維迪諾夫」。

納瓦尼補充說，「我對（政府）的手段印象深刻：（謝維迪諾夫）的SIM卡被禁用、聯邦安全局（FSB）衝破他房門、不到一天時間就把他帶上飛機送去新地島（Novaya Zemlya）」。

新地島由兩個主要島嶼組成，氣候嚴峻，8月平均氣溫鮮少超過攝氏10度，島上約四分之一地區皆被冰層永久覆蓋。蘇聯時期，該地區為軍方的主要核武試驗場，其中史上威力最強大的核武器氫彈「沙皇炸彈」（Czar Bomba）1961年在此地試爆。

俄羅斯18歲至28歲間的男性公民，按照規定必須服滿一年的義務役，入伍者通常會送至遠離家鄉的偏遠地區服役，接受軍中的殘酷考驗。