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影／你知道嗎？英國曾禁過耶誕節 耶蘇根本不在12月生

2019-12-25 13:27聯合報 編譯周辰陽／即時報導

每年12月25日是公認的耶誕節，但耶穌生日其實不在這一天。《衛報》 指出，這一天會成為耶誕節，遠因是古羅馬習俗，近因則是英國清教徒革命後，一度查禁耶誕節長達17年，此舉卻也反過來幫助耶誕節，成為適應力最強、最有彈性的節日。

有學者根據聖經描述，指中東地區的冬季夜晚寒冷，牧羊人不可能帶著羊外出，並合理推算耶穌生日應該落在4月、5月或9月。民眾開始在12月25日慶祝耶誕，其實跟古羅馬有關。許多羅馬帝國的節日擠在年底，像是為期一周的農神節（Saturnalia）和新年假期的朔日（Kalends），滿滿都是吃喝、遊行、送禮和裝飾。

最重要的則是25日的「不滅太陽神日」，這一天是太陽神密特拉誕辰，也是古羅馬人一年最重要的節日之一。古羅馬人對密特拉誕生過程的描述，與基督教偽典《雅各福音書》描述的耶穌誕生雷同。有研究就指出，君士坦丁大帝將基督教訂為國教後，將密特拉的太陽神和上帝視為一體，讓12月25日逐漸成為耶誕節。

到了17世紀，民眾慶祝耶誕節的方式和現代相去不遠，像是飲酒、吃大餐、唱歌跳舞與交換禮物等活動，但堅信聖經是上帝真實話語的清教徒認為，聖經找不出12月25日是耶穌生日的經文，直指相關活動放縱又不合法，也對耶誕活動跟古羅馬慶典有太多相似之處感到不悅。

隨著英國進入「護國公時期」，耶誕節於1643年正式被禁，當天不准放假，嚴禁一切可能產生佳節氣氛的活動，商店必須開門營業，不可單純參加禮拜，預先儲存的糧食也會被沒收。此舉引發英國民眾不滿，更爆發挺耶誕暴動，直到1660年的王政復辟，耶誕節才正式解禁（蘇格蘭則持續到1957年，官方禁令長達250年）。

但在這17年間，耶誕節反而越禁越受歡迎，像是人們體認到，憂鬱的冬天就是要開派對。官方強制商店開業，反讓民眾可在這天到酒吧及飯館等地吃喝社交。同時，基督教思想也因此蓬勃發展。教會結合家庭團圓、宗教和世俗，發揚救助街頭貧弱的慈善活動。

具有慈善精神，又以家庭為中心的耶誕，在維多利亞女王統治英國時逐漸定型，並且一直流傳到今日。

每年12月25日是公認的耶誕節，但耶穌生日其實不在這一天。17世紀的清教徒主張聖...
每年12月25日是公認的耶誕節，但耶穌生日其實不在這一天。17世紀的清教徒主張聖經沒說、就是不行。隨著英國進入「護國公時期」，耶誕節於1643年正式被禁，直到1660年的王政復辟，耶誕節才正式解禁（蘇格蘭則持續到1957年）。路透/衛報
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耶誕節羅馬耶穌

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