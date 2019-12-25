史上第一次！普亭：俄國新武器領先全球 輪到美國追趕

俄羅斯總統普亭24日表示，俄國在設計新武器方面擁有強大優勢，並已經成為全球唯一部署極音速武器的國家。

普亭在與俄羅斯最高軍事官員的會談中說，俄羅斯在研發全新等級的武器方面，有史以來首次領先全球，與過往不斷追趕美國的情況不同。

普亭指出，冷戰時期蘇聯在設計原子彈、建造戰略轟戰機和洲際彈道飛彈方面落後美國，「但現在我們面臨的情況在近代史上從未有過，其他國家正努力追上我們。目前沒有哪個國家擁有極音速武器，更遑論有洲際射程範圍的極音速武器」。

普亭表示，「先鋒」（Avangard）極音速滑翔飛行器將於本月服役，而「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈已經投入使用。普亭2018年3月在國情咨文首次提到「先鋒」和「匕首」等先進武器。

普亭當時表示，「先鋒」飛彈系統具有洲際打擊範圍，並且能以20倍音速飛行。他指出，這種武器能在擊中目標前能改變航向和高度，使敵方無法攔截。他說：「這是未來的武器，能夠突破現有和未來的飛彈防禦系統。」

「匕首」極音速飛彈能裝配在俄羅斯米格31戰機上，去年開始在俄國空軍服役。普亭表示，這種飛彈的飛行速度比音速快10倍，射程超過2000公里，能攜帶核彈頭或傳統彈頭。俄國軍方稱，它可以打擊地面目標和海上軍艦。

美國和其他國家也開始設計極音速武器，但尚未投入使用。普亭24日說，北約部隊正在俄羅斯西部邊境地區集結，且美國今年稍早退出1987年簽訂的「中程核武條約」都是首要的安全威脅。