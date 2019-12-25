親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

滿意度六都中墊底 柯文哲笑：民調比韓國瑜差不簡單

日產副營運長閃辭跳槽 重創公司營運再造計畫

2019-12-25 10:32經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

被賦予改造日產汽車（Nissan Motor）重任的副營運長關潤在就任才幾星期之後，昨天（24日）傳出辭職，下個月要轉往尼得科（Nidec，全稱日本電產）擔任社長兼營運長。尼得科是一家總部在日本京都的汽車零件與精密馬達製造商。

關潤的快速離職讓日產當前的營運困境雪上加霜，重創公司正要大力推動的再造計劃。日產在前董事長高恩爆發財務弊端下台且被起訴之後，與法國雷諾汽車（Renault）聯盟的水土不服更加浮上檯面，公司營運跟著走下坡。

關潤現職是日產的第三把交椅，他在今年10月的執行長職位競爭中，輸給內田誠。12月才就任副營運長的關潤，在日產任職超過30年，大多數時間在工程與製造部門服務。他在簡短的訪談中說：「我愛日產，也對本公司再造工作就離開感到歉疚。但我已經58歲，尼得科所給的條件我難以拒絕，因為這可能是我能領導一家公司的最後機會。」

兩位消息人士告訴路透，日產的營運再造計劃在今年4月提出，目標要在2022年之前，減少成本開銷數千億日圓、增進營運效率。1千億日圓約合9.15億美元。

關潤這項高層人事地震顯示執行長內田誠和營運長Ashwani Gupta上任以來，還未能成功凝聚出一支堅實的領導團隊。

日產股價在東京股市早盤下跌1.7%，今年股價跌幅已達27%。

上任才幾星期的日產汽車副營運長關潤，下個月就要另謀高就。 路透
上任才幾星期的日產汽車副營運長關潤，下個月就要另謀高就。 路透
分享

日產法國

延伸閱讀

不管大家都跳槽IG 身為漫威的他堅守推特成為...

EV電動車電池容量每年退化2.3%！　氣候與...

英國人半數自認選錯工作 跳槽念頭一個月出現8...

中職／洪總跳槽富邦 林柏佑能理解想法

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

驚！俄反對派要員遭政府綁走 強行送至北極充軍

2019-12-25 09:20

巴黎歌劇院街頭上演天鵝湖 以藝術抗議退制改革

2019-12-25 08:58

空襲加薩造成1家9口喪生 以色列軍方坦承錯誤

2019-12-25 11:53

利比亞果菜市場炸彈爆炸 釀平民4死6傷

2019-12-25 11:38

就業結婚壓力大 韓國年輕人罹患恐慌症大增

2019-12-25 11:37

俄部署超高音速武器 普亭：美國望塵莫及

2019-12-25 11:03

對應北韓耶誕禮 美4架偵察機飛臨朝鮮半島上空

2019-12-25 10:56

評／妖風襲來？全球民主危機與美中關係

2019-12-25 10:11

平安夜人倫悲劇 英國父親與2子女溺斃西班牙泳池

2019-12-25 08:54

布魯塞爾呼籲柏林 接收未成年難民

2019-12-25 03:06

「文安會」氣氛有改善 韓日問題仍無解

2019-12-25 00:38

美軍若全面撤出西非 法國將首當其衝

2019-12-25 00:10

全力對付中俄 美擬從非洲、中東、拉美撤軍

2019-12-25 00:05

莫迪軍事改革 印度內閣通過增設國防參謀長

2019-12-24 23:14

布拉格市長華郵示警中國威脅 喜迎新姊妹市台北

2019-12-24 22:40

遭童貝里批評抗暖化不力 澳洲總理高呼澳洲優先

2019-12-24 22:26

美國考慮從非洲中東拉美撤軍 專心對付中俄

2019-12-24 22:16

法國反年改罷工持續延燒 影響耶誕假期旅遊

2019-12-24 21:39

英工黨大選慘敗 社會主義恐潰散

2019-12-24 19:04

促北韓與美對話 中日韓有共識

2019-12-24 19:04

京都動畫縱火案分析出爐 起火2分鐘後便無法避難

2019-12-24 18:30

英女王錄製耶誕談話 桌上家族照少了這對夫妻特顯眼

2019-12-24 18:19

跨海鐵路通克里米亞 俄延伸影響力

2019-12-24 18:11

中日韓成都峰會 不是「三國演義」？

2019-12-24 18:10

日本將加強介紹台灣人 到北海道企業服務

2019-12-24 17:50

平年改爭議 馬克宏放棄總統退休金

2019-12-24 15:12

最高領袖下鎮壓令 伊朗示威1500死

2019-12-24 15:11

華郵記者卡舒吉遇害案 5人判死 沙國王儲脫身

2019-12-24 15:10

派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

2019-12-24 15:02

日媒：北韓要造70飛彈發射車

2019-12-24 14:11

克里米亞大橋鐵路通車 普亭遭批侵犯烏克蘭領土

2019-12-24 14:07

俄國第五代戰機蘇愷-57試飛墜毀！飛行員安全彈出獲救

2019-12-24 13:40

被封鎖的血腥屠殺？伊朗鎮壓示威 40天1,500死

2019-12-24 13:18

為確保供電無虞 菲律賓考慮重啟核能發電計畫

2019-12-24 11:09

贊歐批美捧俄 王毅：中國是多邊主義捍衛者

2019-12-24 10:12

歐洲最長！克里米亞跨海大橋鐵路通車 普亭鳴喇叭啟用

2019-12-24 09:46

共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM

2019-12-24 09:26

加拿大過節 哈利梅根公布小王子超可愛耶誕卡

2019-12-24 09:18

印度執政黨 地方選舉失利

2019-12-23 23:58
看更多

熱門文章

冷飯菜較好吃？日本人連便當、炸物也吃冷的 原因是這個

2019-12-24 15:36

荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處 台灣這兒也上榜

2019-12-24 20:47

網紅不滿600萬賓士每月故障 租直升機高空丟下砸爛

2019-12-24 10:47

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引關注

2019-12-24 16:31

2019日本最可愛女高中生出爐 網友：怎麼亞軍比較可愛

2019-12-24 21:02

科學家在恆河發現「極大量超級細菌」

2019-12-24 22:37

影／女記者中樂透爽喊不幹了 結果只贏5千歐元

2019-12-24 12:40

派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

2019-12-24 15:02

俄國第五代戰機蘇愷-57試飛墜毀！飛行員安全彈出獲救

2019-12-24 13:40

不用大撒幣！拯救少子化 最新研究指政府只要做這件事

2019-12-24 18:03

艾黛兒減重變身成果驚人 粉絲認不出

2019-12-24 13:45

「她未婚懷孕 家人蒙羞」 19歲弟殺姊棄屍

2019-12-24 12:58

童顏正妹自爆全臉整形 全因前男友一句話

2019-12-24 20:29

匪徒便利店搶錢 被退伍軍人店員擊斃

2019-12-25 06:33

加濕器殺菌劑遺害 16歲少女脫髮免疫力衰退全身病

2019-12-25 09:20

日本將加強介紹台灣人 到北海道企業服務

2019-12-24 17:50

網紅挑戰最大規模「大象牙膏」 藍綠泡沫瞬間噴發淹滿後院

2019-12-24 16:12

為奪父親房屋抵押貸款 女兒亂刀刺殺藏屍地下室

2019-12-24 13:58

小費人生／自己端菜換盤 小費僅給10％…店主、客人爆群架

2019-12-24 23:37

還抱有美國夢？當地人自己點出國家的10大問題

2019-12-25 09:25

饒舌歌手圓兒子聖誕夢 買下整家玩具反斗城商品當禮物

2019-12-24 18:48

川普：將舉行儀式 和習近平簽署初步貿易協議

2019-12-24 23:20

英女王錄製耶誕談話 桌上家族照少了這對夫妻特顯眼

2019-12-24 18:19

全力對付中俄 美擬從非洲、中東、拉美撤軍

2019-12-25 00:05

巴菲特送禮1萬美元股票 親友選擇加碼買進

2019-12-24 23:07

緊盯耶誕老人行蹤 美國太空人首度提供協助

2019-12-25 05:04

美國反制華為再出招 促美企開發5G開放原始碼軟體

2019-12-24 12:51

川普說將和習近平舉行美中第一階段貿易協議簽署儀式

2019-12-25 06:23

驚！俄反對派要員遭政府綁走 強行送至北極充軍

2019-12-25 09:20

美歹徒搶銀行當街灑鈔 還高喊「耶誕快樂」

2019-12-24 16:02

中日韓成都峰會 不是「三國演義」？

2019-12-24 18:10

小費人生／稅前稅後亂算、帳單自己亂改…店家灌水小費 花招百出

2019-12-24 23:37

美國考慮從非洲中東拉美撤軍 專心對付中俄

2019-12-24 22:16

美軍若全面撤出西非 法國將首當其衝

2019-12-25 00:10

小費人生／快餐快飲店「跟進」收小費 客不給被「另眼相待」

2019-12-24 23:37

市值高達1480億 Netflix顛覆影視產業

2019-12-24 18:12

晶片股看旺 專家喊買

2019-12-25 00:35

乳癌化療期服用某些維生素 復發和死亡風險較高

2019-12-24 13:41

美股平安夜前很平安 市場看好聖誕行情可望延續至明年

2019-12-25 07:05

共同創辦人卡拉尼克出清持股離開董事會 全退Uber

2019-12-25 07:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top