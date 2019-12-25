日產副營運長閃辭跳槽 重創公司營運再造計畫

被賦予改造日產汽車（Nissan Motor）重任的副營運長關潤在就任才幾星期之後，昨天（24日）傳出辭職，下個月要轉往尼得科（Nidec，全稱日本電產）擔任社長兼營運長。尼得科是一家總部在日本京都的汽車零件與精密馬達製造商。

關潤的快速離職讓日產當前的營運困境雪上加霜，重創公司正要大力推動的再造計劃。日產在前董事長高恩爆發財務弊端下台且被起訴之後，與法國雷諾汽車（Renault）聯盟的水土不服更加浮上檯面，公司營運跟著走下坡。

關潤現職是日產的第三把交椅，他在今年10月的執行長職位競爭中，輸給內田誠。12月才就任副營運長的關潤，在日產任職超過30年，大多數時間在工程與製造部門服務。他在簡短的訪談中說：「我愛日產，也對本公司再造工作就離開感到歉疚。但我已經58歲，尼得科所給的條件我難以拒絕，因為這可能是我能領導一家公司的最後機會。」

兩位消息人士告訴路透，日產的營運再造計劃在今年4月提出，目標要在2022年之前，減少成本開銷數千億日圓、增進營運效率。1千億日圓約合9.15億美元。

關潤這項高層人事地震顯示執行長內田誠和營運長Ashwani Gupta上任以來，還未能成功凝聚出一支堅實的領導團隊。