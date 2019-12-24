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香港反政府抗爭不息 港人全世界找房

2019-12-24 23:56經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

香港反政府抗議活動眼看就要進入新的一年，港人在全球各地找房的腳步只增不減。從澳洲到加拿大，許多國家的房地產經紀人都發現，過去幾周港人尋找物件的興趣大增。

倫敦房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）首席經濟學家伯斯頓表示，香港投資人投入其他主要房地產市場的資本增加，澳洲、新加坡、日本、美國等國都見到購屋活動升溫。

香港6月爆發追求民主的抗爭活動，不僅波及香港經濟，也給民眾的日常生活帶來極大不便。港府出於公眾安全考量，甚至取消跨年煙火秀。港警在過去六個月發射逾16,000枚催淚彈，而身著黑衣的示威者，破壞了交通設施和親中商店。

香港社會動盪，迫使一些港人計劃搬到其他國家。40多歲的銷售人員凱特‧劉說：「我必須有個應變計畫」，她正考慮在台灣或馬來西亞買公寓，原因之一是香港政局紛擾。她說，香港情勢並未好轉，雙方立場都很堅定，難以妥協。

世邦魏理仕集團（CBRE）澳洲住宅部門主管葛瑞芬指出，與過去兩年相比，香港買家的興趣明顯增加，原因是社會騷亂引發安全憂慮，而澳洲被視為避風港。

葛瑞芬說，整體而言，多數港人找的都是總價低於200萬澳幣（約台幣4,170萬元）價位的房子，且愈來愈多人是想買來自住，而非投資。100萬澳幣左右可買到離雪梨市中心不遠的兩房公寓。

葛瑞芬表示，在香港，人們通常會談論物件的報酬率及租金收入，但現在人們反而花更多時間討論就學、交通、進城時間等問題，關心的重點與過去幾年截然不同。

然而，詢問度不必然能轉化為交易額。第一太平戴維斯 （Savills）國際住宅部門主管艾略特說，儘管港人的詢問度提高了，但交易額和人們轉到境外的資金，與去年同期差不多。

澳洲是港人買房時青睞的國家之一。路透
澳洲是港人買房時青睞的國家之一。路透
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香港澳洲房地產

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