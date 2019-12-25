「文安會」氣氛有改善 韓日問題仍無解

中日韓工商峰會昨在成都舉行，圖為大合照時，日相安倍晉三（前）走過南韓總統文在寅面前。 （美聯社） 分享 facebook

日本首相安倍晉三廿四日在大陸四川成都與南韓總統文在寅會談，關於近來日韓因二戰徵用工賠償問題引發的貿易等糾紛，安倍表示，「希望韓方提出解決方案」。文在寅則說，希望安倍關注目前日本對南韓實施的出口管制，「早日做出決斷」，解除這些管制。

這是兩人自去年九月以來時隔約一年三個月再次舉行正式會談。路透指出，從兩人的對話看來，雖然氣氛已有改善，但影響日韓關係的棘手問題仍然無解。

日本共同社說，安倍與文在寅同意，雙方外交部門將繼續對話，解決二戰時日本徵用韓國勞工等問題以及日本對南韓出口管制措施。

雙方在會面時各自闡述不同立場。安倍強調，南韓法院判決日本企業要賠償韓籍勞工，違反一九六五年「日韓請求權協定」，日方認為這項協定已解決該問題。安倍說：「事關基本法律問題。要恢復日韓健全雙邊關係，希望韓方提出解決方案。」

文在寅表示理解解決這項問題的重要性，但未提出新方案。

韓聯社報導，安倍表示日本近來放寬了對南韓的出口管制措施，文在寅肯定日方展現通過對話解決問題的誠意，但要求日方繼續解除相關措施，希望安倍對此事展現「特別的關心和決斷」。

安倍表示，希望南韓支持並協助解決北韓綁架日本人問題。文在寅說，「繼續支持日方的努力」。兩人並同意就朝鮮半島局勢持續進行密切溝通。