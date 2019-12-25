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美軍若撤出西非 法國將首當其衝

2019-12-25 00:10聯合報 國際中心／綜合報導

西非法軍仰賴美軍支援。圖為法軍二○一二年在法國南部，準備登上美軍運輸機前往馬利。...
西非法軍仰賴美軍支援。圖為法軍二○一二年在法國南部，準備登上美軍運輸機前往馬利。（法新社）
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美國國防部長艾思博考慮從西非地區全面撤軍，法國將首當其衝。法國目前在西非地區派駐約四千五百人，對付當地的伊斯蘭國和凱達恐怖組織勢力。西非法軍仰賴美軍提供情報、後勤和空中加油等支援，美國國防部每年為此花費四千五百萬美元（約台幣十三點五億元）。

紐約時報報導，法國官員說，他們將加強自給，包括採購更多美製運輸機和無人偵察機，因應美軍撤離後的後勤和情蒐需求。法國也將主導由歐洲國家特種部隊接手美軍目前的工作，訓練非洲民兵。

艾思博已多次表明他將改變美軍在全球的部署。今年十月，他在阿富汗一場記者會上說，他將要求所有美軍指揮官檢討，是否能挪出餘裕時間、經費和人力投入當今美國國防戰略明列的優先要務，「第一是中國，第二是俄羅斯」。分析家肯定艾思博根據新局勢改變美軍部署的想法，但警告說，強調抗衡中俄，也不應忽視全球其他衝突熱點。

曾任職美國國防部、目前是戰略暨國際研究中心研究員的凱絲琳．希克斯說，保持美軍兵力供需均衡是國防部難以閃躲的挑戰，但作法一定要「細緻」。

目前美國在非洲派駐六千至七千兵力，主要集中在東非和撒哈拉沙漠南部地區。艾思博的撤軍計畫，初步可能針對尼日、查德和馬利等地等國的數百名美軍。過去一年，國防部已將部署非洲的美軍特種部隊人數減少數百人。

在進行兵力檢討之際，一些美軍指揮官開始宣傳轄下部隊的任務以凸顯兵力需求。主管拉丁美洲美軍的南方指揮部，近來開始每周發布新聞簡報，最近一次提到出動海軍飛機協尋失蹤墜海的智利空軍運輸機，以及參與巴拿馬軍隊的救災演習。

美軍國防部法國

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