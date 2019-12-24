遭童貝里批評抗暖化不力 澳洲總理高呼澳洲優先

澳洲連日大火，總理莫里森（Scott Morrison）卻全家秘密到夏威夷度假，消息曝光後引起人民火大。現在，他找到了可能可以幫助他轉移焦點的目標：瑞典氣候少女童貝里（Greta Thunberg）。

童貝里不過是呼籲澳洲政府多些具體行動對抗氣候變遷，降低野火發生機率，馬上被莫里森逮到機會還擊，表示「討好外國人不是我的工作」，還說他的焦點擺在澳洲民眾身上，澳洲優先，而不是童貝里。

童貝里先前推文表示，澳洲發生史無前例的野火，仍無法引出政治人物的行動，怎麼可能？那是因為人們仍不願將氣候危機跟極端天氣事件，像是澳洲野火做連結。莫里森就否認澳洲放任火力發電的氣候政策與野火有關。